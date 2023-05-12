中捷事故釀1死10傷 雙媽祖搭捷運遶境祈福

台中捷運事故釀1死10傷。今天是農曆3月23日媽祖生日，台中六房媽會今天「雙媽」搭捷運遶境祈福，到達北屯總站時，中捷公司設香案迎接，希望保佑乘客上下車平安。

台中捷運10日發生事故釀1死10傷悲劇。今天恰好是農曆3月23日媽祖生，台中六房媽會依照慣例舉辦「雙后護捷運，祈福大台中」。「生意媽」「捷運媽」搭捷運到北屯總站，中捷公司設香案迎接。

六房媽會理事長黃義村表示，台中六房媽會的開基媽祖有「生意媽」之稱，因為信眾多為企業主，「捷運媽」則是因4年前前竹地區區段徵收，遷廟至湖日戰車公園附近，鄰近捷運綠線終點站，經擲筊將開基二媽命名為「捷運媽」。

台中市議員吳瓊華表示，自中捷通車以來，每年逢媽祖生，雙媽都會搭捷運前往北屯南興宮舊社媽參訪。

黃義村指出，台中捷運發生意外，六房媽昨日舉辦誦經祈福法會，哀悼亡者，希望藉由這次的媽祖出巡，保佑乘客都上下車平安。