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興富發建案吊臂掉落 中市府曝：塔吊高空交維未申請

中央社／ 台中12日電

台中興富發建案在頂樓施工拆除塔吊時，吊臂掉落台中捷運軌道，造成1死10傷。台中市交通局今天表示，業者並未申請塔吊高空作業交維計畫，僅申請一般吊掛的交維計畫。

台中市南屯區文心南路的興富發建案10日在頂樓施工拆除塔吊時，吊臂意外從31樓高度掉落台中捷運軌道，除砸破隔音牆也造成行進中捷運車廂損毀，釀成1死10傷的慘劇。

事發當時，一輛統聯客運剛好停在路旁，行車紀錄器今天曝光，畫面上2名協助交管的工作人員正在講話，突然傳來異聲，1名工人抬頭一看，發現有吊臂從天掉落，2人拔腿狂奔，場面驚險。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，台中市議員陳政顯、張家銨等人都質詢，有關興富發建案進行塔吊拆除作業，是否有申請相關交通維持計畫。對此，交通局副局長江俊良表示，交通局並未收到塔吊高空作業的交維計畫申請，僅收到一般吊掛作業的交維申請。

交通局補充說明，工程雖在頂樓工作，但若施工不慎掉落物件，會影響兩個車道，則必須申請交維計畫，但施工單位申請的是吊掛建材、水泥、鋼筋的一般吊掛作業交維計畫，要進行高空塔吊作業依規定，必須在作業前15天申請，經相關單位會勘後才會核可。

台中第四警分局表示，業者在5月4日向分局、區公所函報申請，預計在5月9日到11日，占用南屯區文心南路及文心南五路旁部分道路作業。後續交通局來文，將檢視是否與申請項目不符，若違反相關規定，將依法開罰。

台中市交通局表示，業者並未申請塔吊高空作業交維計畫，僅申請一般吊掛的交維計畫。圖／聯合報資料照片
台中市交通局表示，業者並未申請塔吊高空作業交維計畫，僅申請一般吊掛的交維計畫。圖／聯合報資料照片

台中捷運 興富發

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