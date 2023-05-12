快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

罹難者家屬委任律師追究建商法律責任 中捷應賠償

中央社／ 台中12日電

台中捷運事故死者林淑雅。圖／取自原轉會、中通社
台中捷運事故死者林淑雅。圖／取自原轉會、中通社
台中捷運事故釀1死10傷，中市府邀集相關單位召開協商會議。罹難的林淑雅家屬委任律師出席，將追究造成事故的建商、營造商、吊掛業者的法律責任，中捷也應負起賠償責任。

台中市南屯區文心南路上的興富發建築工地，10日進行塔吊拆除作業，吊臂不慎自31樓高空掉落，砸破台中捷運綠線的隔音牆，中捷隨後撞上掉落的吊臂，車廂損毀，造成1死10傷悲劇。

台中市長盧秀燕今天表示，市府全面善後，並責任法制局召開理賠協商會議。法制局下午商請交通局、社會局、都發局、台中捷運公司、興富發建設公司及事故被害人出席會議。

罹難者林淑雅家屬委任律師出席表示，對於造成此次事故的齊裕營造、興富發建設、宇球國際興業進行塔式起重機拆除作業造成的事故，會追究其民事、刑事責任。另中捷公司對於吊臂掉落軌道後，車輛仍啟動導致發生事故，中捷公司也應負擔民事損害賠償責任。

興富發建設公司則表示，對於事故相關的法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷，並承諾會持續關懷事故被害者，再次深深表達歉意。

中捷公司與會代表指出，對此次事故表達歉意，承諾會檢討改善，建立完整的標準作業程序，增加緊急停車按鈕設備及加強人員教育訓練。

法制局長李善植說，今天的會議，主要瞭解事故被害者的需求，進而協助滿足需求解決問題，至於和解問題，待日後傷勢完全復原、事情告一段落後，再另為協商。

台中捷運 興富發

延伸閱讀

林淑雅回家了 林母自責：曾要女兒多搭捷運較安全沒想到卻害她

林淑雅躺軌道下50分鐘才被發現 中捷：檢討巡軌作業

中捷意外靜宜大學老師林淑雅喪命 遺體修復9小時讓她「回嘉」

嘉義律師公會協助中捷罹難乘客林淑雅父母 提民刑事國賠告訴

相關新聞

林淑雅回家了 林母自責：曾要女兒多搭捷運較安全沒想到卻害她

靜宜大學法律系助理教授林淑雅，前天搭乘台中捷運遭遇意外亡，遺體花9小時修復完成，昨晚林淑雅終於回嘉了！台中市長盧秀燕與嘉...

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故，民進黨台中市議員謝志忠、張玉嬿今要求...

突襲稽查興富發建案工地 南市府：發現多項違失將開罰

台南市政府工務局今天突襲稽查興富發建設位於安平區漁光段891地號的建築工地，針對施工鷹架、高空作業防墜落設施等作業項目進...

台中捷運事故靜宜法律系老師不幸罹難 追憶她對台灣人權的關懷

編按：靜宜大學法律系助理教授林淑雅於5月10日發生的台中捷運塔吊撞擊事故中不幸逝世，她生前積極的人權關懷，與對原住民族權利運動與社會發展的貢獻，鳴人堂編輯室轉載此文予以悼念。本文為林淑雅於2012年5月5日於93巷人文空間的受訪全文紀錄，訪談人為嚴婉玲，全文經台灣人權促進會授權刊登。

中捷事故後 高捷工程局盤點捷運沿線35處施工

台中捷運事故釀成死傷意外，高雄市議員黃捷、張博洋、邱俊憲等人今天下午在議會質問未來同樣採用無人自駕系統的高捷黃線如何維護...

民眾黨團籲管制「工安前科」廠商 勿漠視民眾生命

台中捷運工安意外造成造成1死10傷，民眾黨團今天表示，這起意外反映現行法規無法有效監管工安慣犯，更凸顯中捷事故處理SOP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦