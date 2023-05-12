罹難者家屬委任律師追究建商法律責任 中捷應賠償
台中捷運事故釀1死10傷，中市府邀集相關單位召開協商會議。罹難的林淑雅家屬委任律師出席，將追究造成事故的建商、營造商、吊掛業者的法律責任，中捷也應負起賠償責任。
台中市南屯區文心南路上的興富發建築工地，10日進行塔吊拆除作業，吊臂不慎自31樓高空掉落，砸破台中捷運綠線的隔音牆，中捷隨後撞上掉落的吊臂，車廂損毀，造成1死10傷悲劇。
台中市長盧秀燕今天表示，市府全面善後，並責任法制局召開理賠協商會議。法制局下午商請交通局、社會局、都發局、台中捷運公司、興富發建設公司及事故被害人出席會議。
罹難者林淑雅家屬委任律師出席表示，對於造成此次事故的齊裕營造、興富發建設、宇球國際興業進行塔式起重機拆除作業造成的事故，會追究其民事、刑事責任。另中捷公司對於吊臂掉落軌道後，車輛仍啟動導致發生事故，中捷公司也應負擔民事損害賠償責任。
興富發建設公司則表示，對於事故相關的法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷，並承諾會持續關懷事故被害者，再次深深表達歉意。
中捷公司與會代表指出，對此次事故表達歉意，承諾會檢討改善，建立完整的標準作業程序，增加緊急停車按鈕設備及加強人員教育訓練。
法制局長李善植說，今天的會議，主要瞭解事故被害者的需求，進而協助滿足需求解決問題，至於和解問題，待日後傷勢完全復原、事情告一段落後，再另為協商。
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