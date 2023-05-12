盤點高捷沿線35處工地 捷運局：全部符合規定

高雄市捷運局今天表示，經全面檢視，全市捷運沿線共有35處建築工地施工，8處位於高架路段，其中塔吊有3處，全部符合規定。圖為高雄捷運列車。聯合報系記者林巧璉／攝影 台中捷運列車10日撞上鄰近工地掉落的吊臂造成死傷，高雄市捷運局今天表示，經全面檢視，全市捷運沿線共有35處建築工地施工，8處位於高架路段，其中塔吊有3處，全部符合規定。

高雄市議員黃捷今天下午在議會質詢表示，高雄捷運軌道周邊也有很多建案在施工，關切市府該如何預防類似台中捷運遭遇的工安意外。

捷運局長吳義隆答詢表示，高雄市去年訂定「高雄市政府強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，針對捷運、鐵路及高鐵沿線等建案開工或拆除，都要經過工務、交通、勞工、捷運及相關技師公會共同審核，通過才准。

捷運局並指出，在中捷事故後，高雄市展開全面檢視，經查，全市捷運沿線共有35處建築工地施工，8處位於高架路段，其中塔吊有3處，全部符合規定。

此外，由於中捷屬於中運量無人駕駛系統，正在興建的高雄捷運黃線也是中運量的無人駕駛系統，不少議員也關注黃線未來將如何加強維護乘客安全。

高雄市捷運局今天新聞稿表示，捷運黃線全長22.91公里，其中僅Y2至Y1站間約1.15公里為高架段，已要求建置相關安全機制，避免發生類似意外事故。

捷運局表示，高雄捷運黃線採德國西門子設計生產的通訊式列車控制系統（CBTC）自動化等級4（GoA4）無人駕駛號誌系統，與台中捷運的號誌系統廠商不同。

捷運局指出，會以此次中捷意外案例為借鏡，要求廠商提出強化機制，納入設計建置。同時要求捷運工程團隊於高架段設置軌旁異物入侵偵測系統等措施，以避免類似意外事件再次發生。