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拍手鼓掌惹議 林良泰：不覺得中捷付出很大嗎

中央社／ 台中12日電

台中捷運事件釀死傷，中捷公司11日舉行記者會說明時，代理董事長林良泰會中多次未直接回應問題，還表示「為我們中捷團隊鼓鼓掌」，挨批根本是「提油救火」。中央社
台中捷運事件釀死傷，中捷公司11日舉行記者會說明時，代理董事長林良泰會中多次未直接回應問題，還表示「為我們中捷團隊鼓鼓掌」，挨批根本是「提油救火」。中央社

台中捷運事故造成1死10傷。中捷公司代理董事長林良泰為員工拍手鼓掌惹議，他今天表示：「不覺得中捷付出很大嗎？」，台中捷運總經理莊明聰則肯定隨車人員堅守崗位。

台中市南屯區文心南五路、文心路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。林良泰在記者會現場喊為員工拍手鼓掌，且多次未直接回應問題，遭網友批評「提油救火」、「冷血」。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，會前，林良泰接受媒體訪問，關於網路上的負面評價，他表示，「不覺得中捷付出很大嗎」。

民進黨市議員陳淑華詢問，有人命的傷亡為何拍手？4秒就知道電力跳脫異常，但行控中心到45秒撞上才發揮作用，林良泰曾任台中市交通局長，整個捷運的土木機電的配置，過程應該很清楚。

林良泰表示，任何設施導入後，希望有百分之百的安全性，自動駕駛是前市長林佳龍時期決定，一棒接一棒完成捷運，「感謝議員提醒我來溫故知新」。對此，陳淑華痛批林良泰傲慢，「把台中市民的生命當作什麼」，機電土木工程在林良泰任內執行，現在責任又要推前朝，推諉卸責的團隊。

莊明聰指出，隨車人員在13秒內依標準作業流程，堅守崗位到最後，旁邊的人都閃開了，他仍支持到最後「我尊敬他」，沒辦法阻止憾事發生，將研擬更精進的管理作為，增設硬體設備，改善監視器設備，提供安心乘車環境。

莊明聰列舉初步改善事項，強化站務溝通資訊，當前方有危險，將授權站務人員、保全阻擋車門，車門未關閉列車不會離站，月台設置緊急停車按鈕，現場旅客、工作人員看到危險都能按。「中捷公司的專業所提出的改善建議，絕對不亞於為民喉舌的名嘴」。

台中捷運 興富發

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