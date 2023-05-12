捷運變劫運 立委要求檢討修正全台捷運沿線施工防護

台中捷運發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車撞上意外，民進黨立委莊競程、台北市議員洪婉臻、台中市交通局前局長王義川今日舉行記者會，呼籲台中市政府及中央主管單位，盡速檢討全台捷運沿線施工防護改善措施。記者林縉明／攝影

台中捷運發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道，列車撞上意外，造成1死10傷。民進黨立委莊競程、台中市交通局前局長王義川今日舉行記者會，呼籲台中市政府應全面檢視此次事故公安漏洞、負起責任向社會大眾交代始末。莊競程要求政府應檢討修正捷運沿線施工範圍法規、施工機具尺寸及周遭工安防護措施等，別讓悲劇再度發生。

莊競程指出，中捷經歷三任市長才通車，發生這樣的事故不應只是「官員震怒」而已，要記取教訓，確實檢討隨車人員反應、行控中心作為、採購是否符合安全標準、安全應變流程、人員訓練等，全台大眾運輸系統都要檢視、補強相關訓練。

莊競程質疑，命令中捷停止營運的台中市府連夜倉促搶通，未進行嚴密安全認證就放行通車，是否有不夠嚴密之處，相關檢驗資料應該公開透明；另外，應檢討修正捷運沿線施工範圍法規、施工機具尺寸及周遭工安防護措施等，因為此次巨型吊臂不僅掉到捷運軌道上，也差點砸到馬路上的義交跟客運，政府主管機關應邀集產業界、學界加強檢視力度、積極討論，避免重報覆轍。

王義川說，台中市長盧秀燕已經躲了兩天、市府至今沒有人向社會大眾表達歉意；全世界有很多自動駕駛系統，中捷機電標、通訊標當初是台北市捷運局協助以最低標招標，直到現在台中市府說中捷的系統是「車輛撞到才會有反應的系統」。

王義川認為，台中市府應該公布事故發生前後隨車人員和行控中心影像、通聯紀錄，目前包括行控中心的指示、隨車人員的站位、當時是否依標準動作因應。

王義川擔任台中市交通局長時曾稱，捷運自動駕駛是最好典範，比人為判斷及操作快速與安全。王義川說，台中捷運系統當初是由時任台中市交通局長、現任台中捷運董事長林良泰負責，為什麼當時是採取最低標採購這套系統，當時到底買到什麼系統，導致車輛撞到才會反應，林良泰有必要解釋清楚。

王義川說明，中捷這套系統在他任職交通局長前就已經採購，後續相關人員訓練、車輛跟系統採購，他都還沒有進到台中市政府，相關問題要請林良泰說明。