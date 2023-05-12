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吊臂掉落中捷釀1死10傷 小笠原欣幸吐重話：海外旅客恐因此都不來

聯合新聞網／ 綜合報導

台中捷運發生工安意外。 圖／聯合報系資料照片
台中捷運發生工安意外。 圖／聯合報系資料照片
台中捷運綠線豐樂公園站10日發生重大意外，鄰近的建築工地塔吊吊臂掉落，直接砸到中捷的隔音牆，因為列車反應不及撞上，釀成1死10傷的結果。對此，日本政治學者小笠原欣幸重話抨擊台中捷運事件，「如果不究因、不改善，海外旅客都不來！」

小笠原欣幸昨（11）日在臉書上發文，提到10日發生的台中捷運工安意外，讓他想起兩年前的台鐵408次太魯閣號事故，當時一輛施工車從邊坡滑落，釀成嚴重的傷亡結果，「又是一個絕不能發生在台灣的事故，建築工地周圍安全管理問題是否被漏掉？」

小笠原欣幸喊話台灣的交通主管機關，可以徹底檢討安全管理系統，「台灣的公共安全又亮紅燈，台中捷運和台鐵太魯閣號事故，都是旁邊的工程安全管理不夠嚴謹，真的感到遺憾和難過，如果不究因、不改善，海外旅客都不來！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「丟臉，台灣做建設的都是為了省成本，希望這次能一併喚起台灣人的工安意識」、「台灣工安真的要加強，去過現場就知道，水準參差不齊」、「這間建設公司已經出事好幾次了」、「我真的很愛台中，所以特別難過和生氣」。

台中捷運 興富發 工安

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