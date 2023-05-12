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中捷站務員低薪挨轟 網友逆風：技術含量低、高薪也難避悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導

台中捷運發生工安意外。本報系資料照
台中捷運發生工安意外。本報系資料照

台中捷運10日列車遭吊臂砸毀，事故導致一人不幸罹難，中捷為無人列車，隨車員必須確保乘客安全，本次因時間太短，來不及反應造成列車沒有及時停下避禍。有網友發現「中捷站務員起薪只有29800元」，遭批薪水過低，不過有人認為，中捷只有兩個車廂，要提高薪水有難度，且高薪也無法避免本次悲劇發生。

根據中捷112年招聘簡章指出，共招聘17名站務員，應聘人需符合高中（職）以上畢業、體能檢測標準等，筆試科目包含國文、英文、數學邏輯，以及捷運常識。技術員起薪31200元、站務員29800元，卻挨轟薪水過低，站務員月薪只比基本工資高3400元，卻要照顧全車乘客。

PTT網友留言討論「高雄輕軌隨車員也超低」、「低薪是事實，但隨車員真得沒什麼技術含量」、「緊急剎車按鈕要拿鑰匙開才最莫名其妙」、「符合高中（職）以上畢業，這薪水夠了」、「中捷兩個車廂而已，可能很難提高薪水」、「還好吧，講得好像開五萬就能預防悲劇」。

還有人留言「查了一下，高雄輕軌28800元」、「隨車員的工作就不是在使列車出發或停止」、「不然要多少？」、「薪水再高，能擋住高空落下的吊車？」、「不是兩截車廂嗎，說的好像火車」、「薪水高低和安全有關？邏輯有問題？」、「隨車員本來就是低階低薪的工作，不期望能有什麼作為」。

台中捷運 興富發

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