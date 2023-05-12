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影／興富發勒令停工偷施工 罰27萬

聯合報／ 記者劉柏均葉冠妤朱冠諭／連線報導

中市都發局針對興富發旗下9處位於中市的工地，張貼停工公告。記者劉柏均／攝影
中市都發局針對興富發旗下9處位於中市的工地，張貼停工公告。記者劉柏均／攝影
台中捷運遭建案塔吊鐵臂墜落砸損造成一死十傷，台中市政府為安全起見，前天勒令興富發建設公司位於台中的九處起造工地都停工；市府都發局昨天下午隨機稽查工地，首站就發現有切割機運作情形，開罰起造、承造、監造三方共廿七萬元。

中市都發局昨隨機稽查興富發工地，第一站稽查「潤隆VVS1」時，聽聞工地內有切割機運作聲音，隨行媒體拍到工人切割鋼梁冒出零星火花及工人收拾現場物品畫面。

稽查人員認定有施工狀況，電話聯絡工地負責人數次後才成功進到工地稽查，此時工地內已無任何聲響，但不少工人陸續往辦公室前進。工地負責人表示，目前停工中，基於安全考量仍有物料整理作業。

興富發在桃園有十處建案，桃園市府昨稽查兩處，在中壢區工地發現十多項缺失，包括沒設圍籬恐造成墜落意外、電線裸露，將開罰十到卅萬元並局部停工。

另外，勞動部職安署初步檢查，前天發生意外的工地，塔吊操作人員具技術士合格證，但鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，再開罰卅萬元，承攬管理不當也罰十五萬元。職安署長鄒子廉說，這兩天還會進入工地巡檢，不排除開罰項目及金額再增加。

職安署說，之前列管興富發子公司齊裕營造承造工地，近五年對該公司工程勞檢，總計局部停工五十六次，共裁罰近一千四百萬元。除齊裕營造，興富發旗下還有另兩家營造廠，目前全台跟興富發相關工地超過卅件，會針對興富發相關建案監督檢查。

台中捷運 興富發

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