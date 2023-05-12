恐波及軌道工程 捷運收班再做

台中捷運因建築工地吊臂砸落釀一死十傷，讓捷運管理受到各界重視。學者建議，鄰近交通建設的工程，保護要更嚴格，評估有波及軌道可能，最好在捷運收班後再施作；保全、隨車人員肉眼看到外物入侵軌道後，能否縮短反應時間也應納入檢討。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，鄰近平面高架軌道系統施工特別危險，理論上要經申請、審查，讓營運單位知道何時進駐、有無一定程度保護；過去可能沒想到建案在頂樓施工會對軌道運行產生巨大衝擊，既然可能影響行車安全，就要申請列管，評估後續影響，再視個案狀況了解，這種有風險、可能波及軌道的工程，最好等捷運收班後再施作。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥指出，地方政府審查施工計畫與交通維持管理時，會確認每個空間都不會受到侵犯，阻絕外物掉落才是源頭，因為該吊臂根本不應該掉下來。他提醒，中捷是自動駕駛，若需派兩名隨車人員是否過於因噎廢食要討論，重點是工程為高風險時，捷運公司就需特別注意。

若捷運鄰近住家、工地，牽涉自動駕駛列車的偵測方式為影像拍攝或紅外線，處理邏輯就不同。鄭永祥認為，偵測系統可能不是設計成障礙物隨時掉入軌道的風險樣態，是否要調整當然須思考。另外，自動偵測也有潛在風險，人機配合時間、機制需要討論調整，若標準作業程序中沒放入保全提醒、緊急停駛手勢，也可納入討論。