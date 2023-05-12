偵測異物告警 只高鐵全線布設

台中捷運意外事故考驗軌道被異物入侵應變機制，目前只有台灣高鐵在沿線布設「天然災害告警系統（ＤＷＳ）」，異物侵入時，自動列車控制系統（ＡＴＣ）會收到訊息，發送停車指令停駛列車；台鐵正增設類似設施，全台捷運則多數靠司機員發現異物、操作煞車。

高鐵的ＤＷＳ以行控中心為管理中樞，一旦偵測到邊坡滑動、落石、異物入侵、豪大雨、洪水、強風、地震等危險訊號，ＡＴＣ就發送停車指令停駛列車。台鐵表示，目前全台三一二處平交道增設自動障礙物偵測系統，測到異物會發報告知司機員緊急停車，並廣播通知列車減速。

至於台鐵沿線有異物入侵風險的路段，目前主要靠人力瞭望監視，另在七處工期較長的臨軌工程段，如鶯歌、花蓮和仁站試辦「電子輔助瞭望員」設備，在工地八百公尺範圍內，協助感應往來列車，發送蜂鳴、震動警示，有廿二秒反應時間，分擔人工瞭望員工作，視試辦結果再決定是否擴大辦理。

捷運方面，高雄捷運列車配有司機員。高捷公司指出，高捷一般軌道沒有設異物入侵偵測系統，全靠司機員反映處理突發狀況；只有高架段的月台區軌道能偵測異物，人員或物品掉落會觸動警報，站務人員判斷是否緊急停車。

台北捷運公司表示，全線列車車廂均設置障礙物偵測設備，碰觸軌道上異物會立即煞車，並回報行控中心，文湖線是自動駕駛，會自動煞停，其他重運量線路有駕駛員，遇障礙物靠手動煞車。

新北市捷運局表示，環狀線是全自動無人駕駛捷運，若監控發現軌道有異物侵入，行控中心或隨車員會控制列車緊急停車。淡海輕軌與安坑輕軌由司機員判斷是否緊急煞車。桃園大眾捷運公司表示，機捷有司機員，列車雖無偵測系統，但沿線軌道有，當前方有斷軌、列車停駛等異常，系統偵測到會形成迴路短路，把訊號傳給行控中心及列車應變。

檢討ＳＯＰ 北捷：將授權站務員阻止發車

【記者鍾維軒／台北報導】台中捷運發生一死十傷重大事故，台北捷運總經理黃清信昨天表示，經中捷事故已深入檢討，未來北捷發現異狀，原由車站人員通報行控中心的作法，改為授權站務人員阻擋車門、月台門、電力切斷或拉起列車拉把等四道方法阻止列車出發，再回報行控中心。

北市議員昨紛紛在議會交通部門質詢北捷預防類似事故作法。黃清信表示，若要煞車卻沒有隨車員，之前可透過站務人員通報行控中心，或乘客在車內通報，如今簡化流程，只要有事故就會全線斷電，確認異物掉落位置阻止風險。

北捷指出，行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，會以無線電通知相關區段司機員緊急停車，並立即切斷軌道電力。若第一時間無法確認地點，無線電通知全線司機員緊急停車，並切斷全線軌道電力。截至今年四月，轄內捷運沿線範圍共列管一九七件建案工地。黃清信表示，公務單位每月都會巡檢、了解工地狀況，每天早上營運前也會有專人隨車檢查、淨空軌道並測試。