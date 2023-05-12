中捷案疑作業疏漏 4業者交保

台中捷運因興富發建案掉落吊臂釀一死十傷，檢察官調查發現工地設備、作業流程疑有疏漏才釀災，認定齊裕營造負責人蔡姓男子等四人涉犯過失致死及公共危險罪嫌，偵訊後命四人以廿至五十萬元交保。另外，運安會也已啟動調查，卅天內提出初步報告。

檢方昨天傳訊受傷乘客、月台保全及隨車員作證，另傳訊八名被告，其中蔡姓男子交保五十萬元，宇球吊車操作手呂姓男子交保卅萬元、嘉謜公司吊車業者劉姓男子及指揮吊車的許姓男子各以廿萬元交保，四名聽命拆除吊臂的工人請回。

台中檢警調查，興富發文心愛悅建案於本月十日進行卅一樓頂樓拆除塔吊吊臂，由齊裕營造承攬，再轉包給宇球、嘉謜公司施作吊臂及安排臨時工，檢警在意外發生後進一步釐清工地相關設備是否檢修合格、操作流程有無依送審計畫，也傳捷運傷者、隨車人員及月台保全人員出庭作證，再經現地履勘、比對證詞，發現工地設備、作業流程疑有疏漏並與釀災具因果關係，因此命齊裕蔡姓負責人等四人交保。

由於事故調查仍待勞檢、職安單位報告出爐，檢方也還要再細究興富發建案與層層包商契約關係，針對外界質疑台中捷運公司應變能力不足，檢方也將一併清查中捷行車安全機制。

國家運輸安全調查委員執行長蘇水灶昨天表示，建案意外波及捷運車廂前所未聞，依「運輸事故調查法」認定本案為「重大鐵道事故」，已派十三人趕赴現場了解，預計七天內完成初步訪談、卅天內提初步報告，一年內完成最終調查報告。

蘇水灶表示，初步訪談會鎖定第一線作業關鍵人士，包括現場操作人員，會在愈短時間內訪談完畢。當前所取得的資訊依舊片面，資料還在收集，尚待進一步釐清。

【記者蔡晉宇／台北報導】中捷死傷意外，監察委員王幼玲、王麗珍、葉宜津昨天申請自動調查。三監委表示，中捷面對軌道突發緊急事件的應變或因應措施為何？有無人為或系統性缺失？各機關對軌道沿線附近之工程安全規範是否周妥？有無落實執行相關規定？將是未來調查的重點

三位監委指出，本案建商進行塔式吊車拆除作業有無符合相關施工規範？有無採取防護區隔措施？也必須釐清。