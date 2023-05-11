中捷意外引發安全議論 全台捷運緊急處置機制一次看

台中捷運列車10日撞擊站旁建築工地掉落的施工吊臂，造成1死10傷，捷運安全機制再受全民關注。中央社整理全台捷運現行應變緊急狀況安全措施，同時區分高運量、中運量與輕軌，以及司機員、乘客在面對緊急狀況時可做的處置。

●台北：

淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線：高運量、有司機員 文湖線：中運量、無司機員 1.列車停靠月台，有緊急狀況，需要列車停止發車（起動） 文湖線：月台列車不得離站，站間列車立即緊急停車。車站人員或隨車人員可以立即阻擋車門或月台門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力或是按壓列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心。 其他線：司機員發現前方有軌道掉落物或影響行車安全情形，月台上列車暫停離站。 2.列車進行中，有意外狀況需要停車，列車前方有障礙物/異物 文湖線：行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，立即按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。 其他線：行進間按下緊急停車按鈕停車，司機員回報行控中心。行控中心無線電通知相關區段司機員緊急停車，並立即切斷軌道電力。若第一時間無法確認地點，無線電通知全線司機員緊急停車，並切斷全線軌道電力。 3.乘客：使用通話器通知司機員或是行控中心。文湖線每個車門上方有緊急逃生把手，旅客操作後，列車會停在月台上等候車站人員前往處理；列車行進間若操作緊急逃生把手，行控中心會立即收到警訊做必要處置，若行駛速度低於 0.8 m/sec，會立即停車。

●新北：

環狀線：中運量，無司機，有隨車人員 輕軌（淡海輕軌、安坑輕軌）：輕運量，有司機 1.列車停靠月台，有緊急狀況，需要列車停止發車（起動） 環狀線：月台列車不得離站，站間列車立即緊急停車。車站人員或隨車人員可以阻擋車門或月台門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力或是按壓列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心。 輕軌：司機可按鈕開啟所有列車門，或透過車外緊急開門裝置開門。 乘客：可手動使用車內緊急開門裝置，緊急對講機可與司機員聯繫，每個車廂內設有兩組對講機。 2.列車進行中，有意外狀況需要停車，列車前方有障礙物/異物 環狀線：行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。 輕軌：立刻減速煞車，並通報行控中心，後續由行控中心決定下一步作為。行控中心也有全時全段監控機制，如果發現異物侵入，可以先透過無線電通報司機員，必要時可切斷供電系統。 乘客：緊急煞車把手拉下觸發時，如為出站8秒內列車將自動停止；如出站超過8秒，將以警示音與閃光訊號提醒駕駛員。可以緊急對講機與司機員聯繫，每個車廂內設有兩組對講機。

●桃園：

機場捷運：高運量、有司機員 1.列車停靠月台，有緊急狀況，需要列車停止發車（起動） 司機員：駕駛室有緊急煞車鈕，收到緊急訊號會立即煞車，但會依據車速有一定的煞車距離，無法瞬停。 乘客：月台上設置緊急停車按鈕。 2.列車進行中，有意外狀況需要停車，列車前方有障礙物/異物 司機員：有軌道佔據系統，異物或列車佔據軌道時，會形成偵測迴路短路，影響後車可運行距離，後車將於該佔據前方停車。列車本身沒有異物偵測系統，須由駕駛目視，若有突發狀況，駕駛室有緊急剎車鈕。 乘客：列車上有緊急開門把手和旅客緊急對講機，可以先聯絡司機員，若非常緊急，使用緊急開門把手時拉下去，門會開一個小縫，基於安全設計，列車也會減速停車。

●台中捷運：

中運量、無司機員、有隨車人員 1.列車停靠月台，有緊急狀況，需要列車停止發車（起動） 隨車人員：可通知行控中心讓列車在車站延長停留，另外可打開列車車頭駕駛檯蓋板，按下緊急停車按鈕就可以停止發車。 乘客：遇到緊急狀況，可找月台上的保全人員、站務員或到服務台反映，或是在月台邊有緊急通話按鈕，與車站的服務台站務人員通報。 2.列車進行中，有意外狀況需要停車，列車前方有障礙物/異物 隨車人員：列車有監測系統，碰到異物會自動煞車，但需實際碰到異物才會緊急煞車；隨車人員也可改手動煞車，即打開車頭駕駛檯蓋板，按下緊急停車按鈕。 乘客：若在列車上遇到緊急狀況，可在車門邊找到對講機按鈕，先與行控中心通話，接著按下緊急按鈕，若車輛已是在月台處於靜止狀態則不會開車，車輛若是在行進間，則會到下一站停車，另外，可按下開門把手，手動將車門打開逃生。

●高雄：