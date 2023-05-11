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中市府突擊興富發工地 未確實停工開罰27萬

中央社／ 台中11日電

台中捷運昨天遭興富發建案施工吊臂掉落砸破隔音牆釀1死10傷，台中市政府昨天將興富發全市9處建案勒令停工，今天更突擊檢查是否停工，發現仍有工地施工，開罰27萬元。

興富發位於文心南路與文心南五路口的一處建案，昨天進行拆除塔吊工程時，吊臂掉落砸破台中捷運豐樂公園站隔音牆，造成1死10傷，台中市都發局昨天針對興富發在中市9處建案工地勒令停工。

都發局下午由副局長紀英村帶隊突襲檢查興富發9處建案工地是否確實停工，並在建案工地張貼勒令停工公告。

都發局人員前往文心路三段上中捷櫻花文心站旁的興富發建案時，工地大門緊閉，通知工地主管開門後才進入，工地主管向稽查人員表示，目前停工中，人員只是在進行內部整理。

但隨行採訪記者卻在工地還未開門前，拍攝到工地內有工人正在從事切割，雖然進去工地後未看到施工，但有影片為證，都發局表示，將依建築法規定，開罰起造人、承造人、監造人各9萬元，共開罰27萬元。

都發局指出，盤點捷運沿線5處工地有塔吊吊臂，雖分屬不同建設公司，因屬勞動部職業安全衛生署權責，將依規配合中央並進行安全檢查。

除了塔吊外，都發局表示，也將針對捷運沿線的公寓大廈和建物，自行依規注意外牆招牌、水塔等懸掛物的公共安全，後續會依規排程加強稽查，慎防類似情況再次發生。

台中捷運 興富發

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