台中捷運意外 監委要查有無人為、系統性缺失
台中捷運列車昨天撞上塔吊吊臂造成死傷，監委王幼玲今天說，因影響人民生命財產安全，相關主管機關有無違失責任、中捷公司有無人為或系統性的缺失，已申請自動調查。
監委王幼玲、王麗珍、葉宜津透過新聞稿表示，5月10日鄰近台中捷運豐樂公園站的興富發建案工地，在進行塔式吊車拆除作業時，位於31樓高的吊臂突然掉落，導致捷運列車撞上，造成1名乘客死亡、10名乘客受傷。
監委表示，面對軌道突發緊急事件的應變或因應措施為何、中捷公司有無人為或系統性的缺失、各機關對於軌道沿線附近的工程安全規範是否周妥，有無落實執行、本案建商進行塔式吊車拆除作業，有無符合相關施工規範、有無採取防護區隔措施等，都有待調查。
監委指出，據悉興富發建設股份有限公司過往建案，曾發生數起工安事件，各權責機關有無相關處置措施、有無落實管理、監督及稽查，都有深入調查必要。
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