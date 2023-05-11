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中捷代理董事長喊為員工拍手鼓掌 挨批提油救火

中央社／ 台中11日電

台中捷運事故造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰今天召開記者會說明時，在現場喊為員工拍手鼓掌，且多次未直接回應問題，遭網友批評「提油救火」、「冷血」。

台中市南屯區文心南五路、文心路口興富發一處建案，昨天發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。

林良泰今天上午在事發地點旁的捷運綠線豐樂公園站召開記者會說明，並公布事發當時捷運站內與車廂的錄影畫面，會前他先率主管為罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅默哀。

默哀後，林良泰指出，台中捷運事故路段在經過團隊連夜搶修後，於今天凌晨4時30分搶修完畢，「為我們中捷團隊鼓鼓掌、拍拍手，我們為自己加油」。此話一出，現場一度靜默尷尬，隨後，中捷員工仍拍手鼓掌。

會中，媒體詢問列車自動駕駛、軌道偵測等相關問題，但林良泰多次回應「你們不是跑交通線專業的記者」、「規格滿足世界先進規則」，對於提問未正面回應，並強調記者會是公開過程，調查結果需由國家運輸安全調查委員會說明。

記者會後，捷運站與列車監視器畫面相繼曝光，許多網友在臉書與批踢踢實業坊網站（PTT網站）提出質疑，認為車站畫面中保全有看到吊臂掉落並通報，但列車仍關上門繼續行駛，質疑救命時間毫無作為，也有網友批評林良泰在記者會中是「提油救火」、「冷血」。

對此，台中捷運公司運務處長許泰銘表示，中捷對這次事件表達萬分遺憾，默哀後，拍手是對連夜搶通道路的工程人員表示感謝和敬意，造成外界的誤解，中捷表示歉意並虛心檢討改進，至於林良泰的發言無不敬之意，不適當的表述方式造成誤解，懇請外界見諒。

台中捷運遭吊臂砸入釀死傷，中捷代理董事長林良泰率中捷員工默哀一分鐘。記者洪敬浤／攝影
台中捷運遭吊臂砸入釀死傷，中捷代理董事長林良泰率中捷員工默哀一分鐘。記者洪敬浤／攝影

台中捷運 興富發

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