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林淑雅搭中捷遇死劫 家屬到捷運站招魂

中央社／ 台中11日電

靜宜大學法律系助理教授林淑雅昨天搭台中捷運遇死劫，她年逾8旬的父親林勝木及家屬，今天在警方協助下，分別前往興富發工地及中捷豐樂公園站進行招魂儀式，場面哀戚。

台中捷運昨天遭興富發建案掉落的吊臂砸破隔音牆，造成1死10傷，罹難者林淑雅的律師父親林勝木與家屬，今天先到興富發文心愛悅工地前招魂，接著再前往捷運豐樂公園站內，由法師進行招魂。

林勝木痛失愛女，一路由親友扶持，抵達捷運站內時，想到愛女魂斷於此，忍不住潸然淚下，在招魂過程中，先在捷運站內房間休息，由家屬繼續招魂儀式。

對於林淑雅不幸罹難，家屬接受媒體聯訪時說，目前優先處理後事，後事處理完後，相關司法程序就按法律規定處理，感謝台中市政府幫忙及台中市警察局全力協助，也感謝總統府及監察院的關心。

台中捷運昨天發生事故後，轄區台中市警察局第四分局釐清死者身分後，隨即通知家屬到場，當家屬抵達四分局南屯派出所時，警方除派員全程陪伴撫慰情緒，同時全力協助轉達訴求，今天下午並出動員警在捷運站內維持秩序，陪同家屬辦理招魂，讓家屬感謝不已。

由於捷運豐樂公園站位於文心南路上，事故發生後，四分局表示，配合中捷公司車廂修復工程，出動警力及義交，歷經12小時的交通管制措施，逐步開放道路範圍，於今天凌晨近1時，文心南路段封閉路段解除管制恢復通車。

台中捷運 興富發

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