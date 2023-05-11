吊臂掉落41秒仍撞上 中捷諸多應變待釐清

台中捷運列車昨天撞上塔吊吊臂造成死傷，但從吊臂掉落到捷運車廂撞上有約41秒應變時間，中捷相關應變措施是否即時發揮效用仍待後續釐清。

台中市南屯區文心南五路、文心路口興富發建設股份有限公司一處建案，昨天發生吊臂掉落意外，直接砸破中捷綠線隔音牆，最終釀1死10傷。

台中捷運股份有限公司上午公布相關紀錄，昨天中午12時26分50秒列車進站，12時27分04秒站外建案吊車吊臂砸到隔音牆，12時27分30秒列車離站，15秒後列車撞上軌道障礙物，前後有約41秒應變時間。

以機場捷運異物偵測系統為例，當有異物或列車占據軌道時，會形成偵測迴路短路，影響後車可運行距離，後車將自行於軌道佔據處前方停車，但中運量中捷卻沒這項設計。

根據中捷運務處長許泰銘上午9時在中捷綠線豐樂公園站舉行記者會的說法，中捷僅在列車頭設約2米長偵障桿，異物掉落軌道，偵障桿碰到異物才會觸發緊急煞車，各國中運量無人駕駛系統都這樣設計，而沿線沒設入侵偵測系統，如果異物沒造成短路，影響電力與軌道設備，就無法傳送緊急訊號到行控中心。

另一方面，許泰銘說，保全在月台發現異物掉落時已立即通報站長，站長到月台查看後立即跑進服務台通報行控中心，若由行控中心控制煞車，大概需20秒。

至於行控中心為何無法在黃金時間內讓列車停車，許泰銘表示，保全與隨車員都依標準作業程序（SOP），事故待國家運輸安全調查委員會調查。

此外，中捷列車採全自動無人駕駛系統，到站、離站及開關門時間都由電腦控制，但車上有隨車員注意車輛內、外狀況，而根據許泰銘說法，列車離站後，隨車員往車前查看發現狀況，立刻透過無線電通知行控中心，但要先拿鑰匙開啟駕駛台蓋板，才能執行手動緊急停車，而數秒後事故就已發生。

不過，以新北捷運輕軌為例，車廂內配有緊急剎車把手，當被拉下觸發時，列車出站8秒內將自動停止；此外，台北捷運在高運量月台設緊急停車按鈕，防止列車進站或靠站列車駛離月台而發生意外，但這兩項裝置在中運量中捷都付之闕如。

即使中捷車廂內設有緊急按鈕、緊急通話與開門把手，但中捷說，即使按下緊急按鈕，列車行進間只能到下一站才停車，開門把手在車輛行進間也無任何作用。

以機捷為例，就算車輛行進中，如果遇緊急狀況，只要在車內啟動緊急開門把手，列車基於安全設計，也會減速停車。

中捷代理董事長林良泰說，將研議在月台裝緊急按鈕，在緊急疏散與硬體上繼續精進改善。