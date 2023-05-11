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中捷關鍵畫面曝！她有危機意識躲過一劫 網驚：傳說中的天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導

建商興富發建案吊車吊臂墜落，砸上台中捷運行駛中的列車，造成10傷1死憾事，震驚全國。本報資料照
建商興富發建案吊車吊臂墜落，砸上台中捷運行駛中的列車，造成10傷1死憾事，震驚全國。本報資料照
台中捷運昨(10)日遭興富發建案掉落的吊臂入侵軌道撞上，釀1死10傷的慘劇，今日站內監視器畫面出爐，一名網友看完後表示，當時東西掉落的時候，一名歐巴桑立刻朝墜落物的方向查看，隨後也沒有上車，成功逃過一劫，「這是不是就是傳說中的天選之人」，引發網友們熱議。

該名網友在PTT發文轉貼影片畫面，根據監視器畫面顯示，事發當時一名婦人疑似聽到聲響後，立刻往墜落物的方向看去，接著捷運列車進站，開門後隨即關上，而該名婦人原本在等車，但看到車來也沒進入車廂。

監視器畫面顯示，事發當時一名婦人疑似聽到聲響後，立刻往墜落物的方向看去。
監視器畫面顯示，事發當時一名婦人疑似聽到聲響後，立刻往墜落物的方向看去。

原po表示，從畫面中可見月台上還有許多乘客正等候上車，然而一堆人卻沒有察覺出事了，還傻傻地走進車廂內，讓他懷疑這位歐巴桑難道就是傳說中的天選之人？

文章曝光，網友們紛紛大讚這位婦人相當有危機意識，「能活這麼久，也是有技巧的」、「薑還是老的辣」、「感覺只有他是正常人，其他人是NPC吧」、「她是不是看大家沒反應 以為看到幻覺」、「阿桑：腳麻了是要怎麼跑」、「阿桑有危機意識！其他都人可能顧著玩手機」。

不過，也有網友認為有些乘客會上車也不意外，因為捷運站周遭本來就在施工，因此可能會誤以為東西掉落的巨大聲響，只是附近施工的聲音。

台中捷運 興富發

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