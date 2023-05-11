地球公民基金會弔念林淑雅 蔡中岳嘆：不應該是這樣結束

台中捷運事故死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，長期關注原住民及環保議題。地球公民基金會表示，林淑雅堅定透過不同角色實踐理念，為台灣公共知識分子樹立令人敬佩典範。

台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義，在學生和好友眼中是溫暖的人，對她遭遇死劫表達不捨。 台中捷運事故死者林淑雅。圖／取自原民會官網、中通社

地球公民基金會執行長蔡中岳昨天深夜也在臉書感嘆，「人生無常，但也不應該是這樣結束」，直言看到群組內訊息跳出，不敢置信。

蔡中岳回憶，忘了從什麼時候開始，林淑雅也跟上一些朋友開玩笑的叫他「中岳叔叔」。但早在2007年，還是大學生時，就在林淑雅還在當台權會秘書長時的陪伴下，進行反高速公路的運動，也開啟亦師亦友的連結。

蔡中岳提到，跟林淑雅最後的訊息停在，今年接任執行長的訊息發布，她來訊恭喜，說任重道遠，要提高捐款額度；蔡中岳則開玩笑回應，改天再去學校跟林淑雅、跟學生聊聊，報答捐款之恩。

地球公民基金會也在臉書發文「紀念地球公民的夥伴─林淑雅老師」。細數從早期的蘇花高建設、東海岸開發，到近年的礦業修法、亞泥案以及諸多與原住民土地相關的議題，林淑雅總是微笑而堅毅地不吝陪伴，從日常討論、倡議發聲到實際參與行動，一路與我們同行。

地球公民稱林淑雅是運動者、研究者、教育者，她堅定務實地透過不同角色實踐理念，為台灣公共知識分子樹立令人敬佩的典範。地球公民也弔念林淑雅，感謝她一路同行地守護台灣的土地、環境、人權與民主。

另外，環境權保障基金會也在臉書感到震驚與哀痛。環境權表示，本會董事長林淑雅，對於各項人權議題無私的長期投入，是台灣當代人權工作者最好的典範。

環境權提到曾跟林淑雅共事過的夥伴，都能記得她總是帶著溫和微靦腆的微笑，推進各種大大小小的工作，支撐夥伴同行。所謂「溫柔堅定」，應該是形容林淑雅最好的詞彙。相信她必然得安歇於妥穩之處，也求家屬得安慰。