通車2年 中捷綠線命運多舛

掉落吊架砸入台中捷運正在行駛的列車中，造成1死10傷憾事。記者劉柏均／攝影 台中捷運綠線撞上砸落軌道的吊臂，事故電聯車第一節車廂嚴重損毀，部分吊臂穿過車廂卡在軌道上，中捷公司漏夜切割吊臂、將事故電聯車拖離現場，軌道檢修若正常即可恢復通車，但若軌道受損或供電軌損毀，將影響全線通車時程。

中捷綠線命運多舛。二○一五年施工期間，北屯段鋼箱梁掉落釀成四死四傷；二○二○年十一月試營運又發生斷軸意外，中斷營運四個多月；上個月剛歡度通車兩周年，如今又發生異物入侵軌道釀成死傷意外。

中捷初步檢視，被砸壞的隔音牆只需更換即可，但軌道部分要檢視鋼軌是否受損、電聯車動力來源的供電軌是否受影響，若一切無損，只要檢修完成即可通車。

中捷電聯車每班次有兩節車廂，撞上吊臂的電聯車為編號○三○三、○三○四，第一節車廂車頭、車廂前後段嚴重損毀，車窗玻璃破碎，座椅因遭撞擊脫離，第二節則未受損，已拖回北屯機廠，請打造車廂的日本川崎原廠檢視，整體損失仍在估算。

中捷共有十八列、卅六輛電聯車，每列車花兩億元打造，只要軌道系統無虞，單列電聯車受損不會影響調度和營運。事故發生後，中捷即公告改為分段營運，市政府站到九張犁站暫停營運，改調度大客車免費接駁，沿線各捷運站都可以免費搭乘；市政府站往北到北屯總站、九張犁站往南到高鐵台中站照常行駛。

中捷代理董事長林良泰昨晚召集主管漏夜開會，對於高空墜落物防範、國際通用的無人駕駛電聯車安全控管機制等，將等調查事故釐清後，再與專家研擬對策。