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為何肇事？疑鋼索老化、作業疏失

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均曾健祐／台中報導

台中興富發「文心愛悅」建案昨天中午發生嚴重工安意外，31樓頂樓高塔吊吊臂拆除過程竟斷裂，直接砸向一旁的台中捷運車廂。記者曾健祐／攝影
台中興富發「文心愛悅」建案昨天中午發生嚴重工安意外，31樓頂樓高塔吊吊臂拆除過程竟斷裂，直接砸向一旁的台中捷運車廂。記者曾健祐／攝影
興富發台中建案工安意外，塔吊吊臂自卅一樓高處掉落，台中市府調查，確認未違反捷運軌道周邊禁限建規定。專家研判，可能因鋼索材料老化或作業程序未注意而釀災，但真正肇因需要檢方及相關單位正式調查才能確定。

台灣省土木技師公會公關主委柯志潭昨到建案頂樓查看塔吊。他說，業者依規定必須在距離台中捷運軌道六公尺外範圍高空作業，業者雖在規定範圍內施工，但疑因操作吊臂不慎，先撞上結構外牆，再因力道過大，整隻吊臂彎曲超過一八○度，往外彈而砸中捷運車軌。

柯志潭說，主塔吊三六○度的水平旋臂吊桿（吊臂）已彎曲掉到捷運車軌上，一旁還有一台輔助塔吊。塔吊業者應做二道防護，但輔助的塔吊損壞、鋼纜已斷，表示吊臂下墜的力道是輔助的鋼桿及鋼索無法承受的重量。柯志潭說，塔吊拆除必須由上而下，一節一節逐層拆卸，研判拆卸過程中，可能因鋼索材料老化，或作業程序未注意才發生意外。

台中市土木技師公會前副理事長、土木技師張渝江說，高鐵、捷運沿線施工需施工計畫審查，但未納入拆除施工審查，可能出現漏洞，建議未來應納入拆除施工計畫審查。

台中捷運 興富發 工安

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