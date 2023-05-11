聽新聞
test
0:00 / 0:00
為何肇事？疑鋼索老化、作業疏失
興富發台中建案工安意外，塔吊吊臂自卅一樓高處掉落，台中市府調查，確認未違反捷運軌道周邊禁限建規定。專家研判，可能因鋼索材料老化或作業程序未注意而釀災，但真正肇因需要檢方及相關單位正式調查才能確定。
台灣省土木技師公會公關主委柯志潭昨到建案頂樓查看塔吊。他說，業者依規定必須在距離台中捷運軌道六公尺外範圍高空作業，業者雖在規定範圍內施工，但疑因操作吊臂不慎，先撞上結構外牆，再因力道過大，整隻吊臂彎曲超過一八○度，往外彈而砸中捷運車軌。
柯志潭說，主塔吊三六○度的水平旋臂吊桿（吊臂）已彎曲掉到捷運車軌上，一旁還有一台輔助塔吊。塔吊業者應做二道防護，但輔助的塔吊損壞、鋼纜已斷，表示吊臂下墜的力道是輔助的鋼桿及鋼索無法承受的重量。柯志潭說，塔吊拆除必須由上而下，一節一節逐層拆卸，研判拆卸過程中，可能因鋼索材料老化，或作業程序未注意才發生意外。
台中市土木技師公會前副理事長、土木技師張渝江說，高鐵、捷運沿線施工需施工計畫審查，但未納入拆除施工審查，可能出現漏洞，建議未來應納入拆除施工計畫審查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言