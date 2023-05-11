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撞擊瞬間噴飛車外…靜宜女師 人權鬥士遇死劫

聯合報／ 記者曾健祐游振昇丘采薇／連線報導

台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義圖／取自Auster Taiwan Youtube
台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義圖／取自Auster Taiwan Youtube
靜宜大學法律系助理教授林淑雅搭上事故捷運，撞擊瞬間遭噴飛到車外傷重不治，師生聞訊深感震驚與不捨。有學生說，老師平時愛開玩笑，這次真的開了個大玩笑。

五十二歲的林淑雅是台灣大學法律博士，專長行政法、憲法、人權法及原住民族法制，致力推動原民權益、人權。台灣原住民國際訊息平台昨在臉書發文，提及林淑雅在二○一四年服貿陳抗現場鼓勵原住民青年用族語傳達服貿相關訊息，「那時候的淑雅老師如此溫柔而堅定，鏗鏘有力，謝謝您。Rest in power」。

平時獨居台中的林淑雅，是司法院長許宗力指導過的學生，她父親卸任法官後轉任律師仍在法界相當活躍，不少熟識林家的法界人士聽聞噩耗感到相當難過。

林淑雅目前也擔任國際特赦組織台灣分會理事長、教育部人權教育議題輔導委員會委員、原住民族委員會訴願審議委員會委員、台灣大學行為與社會科學研究倫理委員會委員。總統府發言人林聿禪表示，總統府已向家屬轉達蔡總統及副總統賴清德哀悼及慰問，同時請相關單位盡速釐清事故原因，協助台中市府確保相關設施安全無虞後盡速恢復中捷運行。

【記者齊瑞甄／台北報導】中捷投保「大眾捷運系統旅客運送責任保險」，理賠上限為每人身體傷亡五百萬元，保險公司已與中捷聯繫，整體理賠金額仍在估算。

台中捷運 興富發

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