車才起步…吊臂穿破車廂 血光與碎片四濺

台中捷運綠線昨天發生鄰近建案塔吊吊臂掉落意外，吊臂砸中軌道，列車撞上，吊臂插進車廂，列車嚴重毀損，車內遍布殘骸，乘客受到巨大驚嚇，事發後紛紛疏散。記者黃仲裕／翻攝 「我很清楚看到（吊臂）卡在軌道上，列車直接撞上去，接下來就一陣驚呼聲…」中捷事故意外時搭乘第一車廂的林姓男子，回顧生死一瞬間仍心有餘悸。他說，列車撞到吊臂後，拖著吊臂持續前進一段距離才停下，當時已有好幾名大人、小孩受傷，衣服沾滿血。

他說，他在事故現場前的車站上車，列車門關起、起步加速時，就已看到吊臂橫在軌道中間，他聽到疑似司機員通報行控中心，但列車無法立即停下，意外就這麼發生了。

台中捷運綠線昨天發生鄰近建案塔吊吊臂掉落意外，吊臂砸中軌道，列車撞上，吊臂插進車廂，列車嚴重毀損，車內遍布殘骸，乘客受到巨大驚嚇，事發後紛紛疏散。記者黃仲裕／翻攝

經常搭捷運的徐姓男子也坐第一車廂，他說許多乘客看到軌道上的黃色吊臂都不約而同掉頭往後逃，他也跟著往後跑，但跑沒多遠，列車就撞上吊臂；巨大撞擊聲伴隨著乘客驚叫聲讓人感到緊張，「撞擊碎片就散落在腳邊，還好沒打中我，否則現在就無法站在這了」。

帶著父親搭捷運就醫的女子，邊發抖邊開手機直播記錄這場意外，畫面中可見乘客帽子、包包與碎玻璃、吊臂殘骸散落一地，捷運車廂門斷裂，黃色吊臂橫插車廂內，現場慘不忍睹。她父親被異物砸破頭流血，她帶著父親隨其他人下車疏散，但畫面中還是有人神情鎮定，端坐車廂內滑手機。

唐姓男傷患說，吊臂砸到鐵軌，列車根本來不及反應，緊接著就看到吊臂穿破車廂，他的腳被噴濺起的東西砸傷，車廂內二、三十人都相當驚慌與害怕，現場一片混亂。

「當時我正在滑手機，聽到車內廣播急促大喊『要停車、要停車！』一抬頭就看到列車撞上軌道上的吊臂。」膝蓋受傷就醫的吳姓男子說，劇烈撞擊後，他看到兩名小弟弟摔倒，他連忙上前救人，還好均無大礙。

一名在大樓施工的男子，目擊過程直呼「很誇張」。他說，當時他在高樓層午休，先聽到一聲很大的撞擊聲，接著又聽到第二聲，只見大樓頂樓吊臂掉落砸中捷運遮光罩，隨即有輛捷運列車衝撞吊臂，猛烈的撞擊聲整棟大樓都聽得到。他納悶，明明午休時間，怎還有人施工發生意外？

「我也是聽到撞擊巨響才發現一根鐵臂插進捷運車廂」一名女子想到這一幕就直言很恐怖。她說，第一時間打電話給捷運公司卻沒人接，後來就聽到救護車趕抵的鳴笛聲了。