快訊

台南城光中學將改辦長照機構 有望創私中成功首例

台北市列管捷運兩側工地121案 要求加強巡查

中央社／ 台北10日電

台中捷運今天發生建案塔吊的吊臂掉落意外，釀1死10傷。台北市建管處指出，已發通知全面要求工地加強巡視檢查，確保施工安全，捷運沿線兩側工地，目前共列管121案。

台北市建築管理工程處晚間發布新聞稿表示，無論是否屬台北捷運沿線兩側建築工地，已在相關群組發送通知，所有使用塔式起重機的工地，立即進行加強自主巡視檢查，如有異常情況，應立即通報，確保建築工地施工安全。

北市建管處指出，針對捷運沿線兩側的建築工地，目前共列管121案，且工地在開工前要依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，由起造人先會同捷運主管機關及捷運營運機構，調查捷運設施現況及測量，並提出與原設計保護捷運設施相符的施工計畫，經建管處與捷運局審核同意後，才能開工。

建管處表示，為確保高樓施工使用塔式起重機的安全，及兼顧勞工安全和公共安全，在建物開工前要依「高樓施工使用塔起重機安全管理作業計畫」，查核施工計畫書是否具備相關機關同意文件，包含勞工安全衛生文件和道路交通維持計畫，維護公共安全。

台中市南屯區文心南路一處建案在今天中午12時29分拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落台中捷運綠線軌道，釀1死10傷。事發的興富發公司表示，初步判定是吊掛鋼索斷裂，詳細原因待調查釐清。（編輯：陳政偉）

台中捷運 興富發

延伸閱讀

台中高空塔吊掉落 北市要求使用塔式起重機工地加強巡檢

興富發建案吊臂倒塌釀1死10傷 建商籲：重視工地管理

靜宜助理教授搭台中捷運遇死劫 死者弟慟：上月才聚會

31樓高吊臂掉落砸中捷車廂 北市14年前也曾從天降毀遊覽車

相關新聞

女教師搭中捷遇死劫…表哥曝她「學霸經歷」 父親是優秀法官

台中捷運中午遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂，釀1死10傷慘劇，死者靜宜大學法律系專任教師林淑雅的父親是嘉義律師公會...

建商曾蓋好房今背罵名 內行人曝背後因素：真的太香

台中市南屯區的興富發建案「文心愛悦」，今（10）日因吊車吊臂倒塌，直擊行進間的捷運造成1死9傷悲劇。房市專家Sway列舉興富發往年工安意外，直呼...

中捷車廂視角曝！她見「全部人往後衝」以為槍案 驚魂瞬間仍見溫情

台中興富發文心愛悅建案今（10日）發生嚴重工安意外，32樓高塔吊臂在拆除過程中斷裂，硬生砸向一旁的台中捷運釀1死8傷憾事，引起民眾關注...

興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

台中市南屯區興富發「文心愛悅」社區大樓工地今天在頂樓拆除塔吊作業時，吊臂突然砸下，致台中捷運撞上，釀旅客1死10傷。赴現...

31樓高吊臂掉落砸中捷車廂 北市14年前也曾從天降毀遊覽車

台中南屯一處興富發建案今發生工安意外，行駛中的捷運車廂遭自31樓掉落的吊車吊臂砸中，釀1死9傷；北市14年前曾有遊覽車，...

吊臂砸台中捷運 興富發全市9建案「全面勒令停工」首波裁罰逾百萬

台中興富發「文心愛悅」建案今天中午發生嚴重工安意外，31樓頂樓高塔吊吊臂拆除過程竟斷裂，直接砸向一旁的台中捷運車廂，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦