台北市列管捷運兩側工地121案 要求加強巡查

台中捷運今天發生建案塔吊的吊臂掉落意外，釀1死10傷。台北市建管處指出，已發通知全面要求工地加強巡視檢查，確保施工安全，捷運沿線兩側工地，目前共列管121案。

台北市建築管理工程處晚間發布新聞稿表示，無論是否屬台北捷運沿線兩側建築工地，已在相關群組發送通知，所有使用塔式起重機的工地，立即進行加強自主巡視檢查，如有異常情況，應立即通報，確保建築工地施工安全。

北市建管處指出，針對捷運沿線兩側的建築工地，目前共列管121案，且工地在開工前要依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，由起造人先會同捷運主管機關及捷運營運機構，調查捷運設施現況及測量，並提出與原設計保護捷運設施相符的施工計畫，經建管處與捷運局審核同意後，才能開工。

建管處表示，為確保高樓施工使用塔式起重機的安全，及兼顧勞工安全和公共安全，在建物開工前要依「高樓施工使用塔起重機安全管理作業計畫」，查核施工計畫書是否具備相關機關同意文件，包含勞工安全衛生文件和道路交通維持計畫，維護公共安全。

台中市南屯區文心南路一處建案在今天中午12時29分拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落台中捷運綠線軌道，釀1死10傷。事發的興富發公司表示，初步判定是吊掛鋼索斷裂，詳細原因待調查釐清。（編輯：陳政偉）