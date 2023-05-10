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傷心母親節…中捷死者母親悲泣「乖巧女兒走了」癱軟在地

中央社／ 嘉義市10日電

台中捷運事故死者林淑雅。圖／取自原民會官網、中通社
台中捷運事故死者林淑雅。圖／取自原民會官網、中通社
台中捷運事故死者林淑雅8旬父母今天獲悉噩耗，幾乎癱軟在地；鄰居轉述，林母哭訴說，「原本說好14日要回家過母親節的乖巧女兒，就這樣走了，自己也想要跟著女兒走」。

52歲林淑雅是靜宜大學法律系助理教授，逾80歲的父親林勝木自高院刑庭法官退休後，就回到嘉義地區執業，曾任嘉義律師公會理事長，近年來，幾乎沒有在接案件，時常出席嘉義地檢署觀護人活動。

林勝木住在嘉義市西區，據逾30年鄰居轉述，剛搬到林勝木隔壁時，林淑雅還是一名高中生，不僅乖巧又有禮貌，幾乎是看著林淑雅長大，她臉上總是掛著笑容；林勝木夫婦育有2子、1女，林淑雅是排行第二，貼心的林淑雅放假常會從台中回到嘉義陪伴年長父母。

鄰居指出，林勝木夫婦今天獲悉噩耗，2人幾乎站不住，尤其是林母都癱軟在地，由林勝木小兒子先前往台中處理，後續林勝木再由鄰居駕車搭載至台中。林勝木大兒子今天剛陪伴學生前往美國參加活動。

鄰居轉述，「林母一直哭訴說，女兒說好14日要回家過母親節，原本滿心期待可以與女兒相聚談心，怎麼突然就這樣走了，自己也想要跟著女兒走」。

鄰居表示，以前林母常掛在嘴邊說自己的命是女兒救的，因林母有心臟病，曾在家中突然昏倒，當時在家的林淑雅立即進行急救措施，並通報救護車，才撿回一命。

而林淑雅罹難消息傳出，有許多學生、好友震驚及不捨，紛紛在臉書（Facebook）留言哀悼。好民文化行動協會執行長林芳如發文說，「得知妳在中捷工安事故驟然離開，實在實在實在很傷心，至今還是覺得這個消息是惡夢，願妳安息」。

有學生表示，那穿梭在系辦的身影，穿梭在公益的身影，總是側背書包的身影，突然漸行漸遠了，招牌笑容依舊存在心中。也有學生表示，「淑雅老師，放假了，妳總是溫柔的陪伴、堅定的提醒，從沒看過妳嫌煩、嫌累。別管人世間這些傻子了，放自己長假去吧」。

台中市南屯區文心南五路、文心路口一處建案，今天中午12時29分，發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，更刺穿車廂，造成1死10傷，傷者陸續送醫，消防人員巡查車廂時，在車廂外、鐵軌上發現死者林淑雅。確切死因有待檢警後續調查。

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台中捷運 興富發 林淑雅

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