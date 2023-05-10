吊臂砸台中捷運傷者晚間增1人 共1死10傷「1住院中」

台中捷運今天發生建案塔吊吊臂掉落意外，台中市政府晚間表示，傷者再添1人，這起意外共造成1死10傷，目前9名傷者已出院，還有1人住院中。

台中市南屯區文心南五路、文心路口的興富發一處建案，今天中午12時29分，在拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，更刺穿車廂，造成1死10傷。

原本這起意外造成1死8傷，後來一名陪爸爸就醫的女乘客發現自己也受傷了，使得傷者增加為9人，市府到晚間8時統計發現，還有1名傷者被送到中國醫藥大學附設醫院，因而這起意外共造成1死10傷。

市府指出，10名傷者分別送往中山醫學大學附設醫院、林新醫院、台中醫院及中國醫藥大學附設醫院救治，目前除台中醫院還有1名傷者入住一般病房外，其餘9名傷者均已出院。