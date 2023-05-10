加籍男曝吊臂卡軌員工喊「不要開車」列車仍發動 中捷回應了

台中捷運今天發生建案塔吊吊臂掉落意外，有乘客質疑吊臂已掉落軌道，但列車卻未停造成意外。中捷公司表示，獲通報與撞擊在差不多時間點，反應時間太短而撞上，意外原因仍待調查。

台中市南屯區文心南五路、文心路口一處建案，今天中午12時29分，發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，更刺穿車廂，造成1死10傷，傷者陸續送醫。

其中傷者加拿大籍柯姓男子接受媒體聯訪時表示，列車當時停在捷運站時突然發生巨響，就看有東西掉在軌道上，此時車門卻開始關上準備開車，旁邊的人說：「不要走、不要走」但列車還是啟動。

柯男說，列車內的工作人員有用無線電大喊「不要開車」，但不知道是什麼原因，列車還是持續行駛，接著就撞上掉落的吊臂而發生意外。

另外，事發當時在第一車廂的林姓乘客也告訴媒體，當時吊臂卡在列車軌道上，但列車正起步加速，列車撞上後，持續往前推行了一段距離，車輛才慢慢停下來，列車穩定後，乘客才開始下車逃生。

台中捷運公司發言人許泰銘接受中央社記者電話訪問時表示，接獲通報與撞擊都在差不多的時間點，吊臂掉落點離捷運站不到200公尺，因反應時間太短造成列車煞車不及，列車停下後在相關人員協助下進行乘客疏散。

許泰銘指出，捷運列車採無人駕駛，列車上都配有隨車員，列車車頭設有軌道障礙物偵測系統，若發現異物會立刻停車，但因吊臂當時與軌道是懸空而無法及時偵測。預計明天會提出初步調查結果，但最終調查結果須以運安會及司法偵查結果為依據。