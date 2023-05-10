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中捷死者生前總有溫暖笑容 學生憶憲法被當3次「還是好喜歡她」

中央社／ 台中10日電

台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義圖／取自Auster Taiwan Youtube
台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義圖／取自Auster Taiwan Youtube
今天台中捷運事故唯一死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她關注人權、冤案與原住民族轉型正義，在學生和好友眼中，她是溫暖的人，對她遭遇死劫表達不捨。

靜宜大學畢業的黃小姐接受中央社記者訪問表示，在法律系就讀期間，憲法被林淑雅當了3次，儘管永遠聽不懂憲法，也拿不到學分，還是好喜歡她，喜歡她總是帶著溫暖的笑容，認真地與學生對話，帶著學生討論人權、討論冤案，分享諸多社會上需要大家關注的議題。

黃小姐說，林淑雅很願意與學生互動、聊時事。在學校時也常聽說她會上街頭，為少數族群爭取權益，今天在臉書上就看到原住民朋友發文，搶不得她的離開。

黃小姐表示，中午後一直關注中捷事故新聞，「怎麼也沒想到會是我的老師，老天怎麼會帶走這麼好的人」。

無黨籍立委林昶佐曾和林淑雅一起投身國際特赦組織台灣分會，林淑雅還曾出任此組織的理事長。對於她今天不幸身亡，林昶佐在臉書貼文「謝謝妳曾經幫忙擔待這麼多，很榮幸跟妳一起打拚過，謝謝妳，再會了我的朋友。」藉此表達悼念。

也曾與林淑雅共事的台灣樹人會理事長潘翰聲告訴中央社記者，林淑雅對於原住民族人權、環保運動都相當投入，後期則是著重在原住民族的法律問題、傳統領域等範疇。

潘翰聲描述，林淑雅在工作、治學方面都十分嚴謹，但本人卻沒有架子，非常好相處。

前原民會副主委陳張培倫Tunkan Tansikian在臉書僅短短一句「天哪！誰能告訴我是假的！！」，表露對林淑雅的不捨；該文底下也許多人也都回應「難過」、「無法接受」。

曾任財團法人原住民族文化事業基金會監察人的伍杜．米將在得知消息時也在臉書上表達不捨，直言「聽聞噩耗，在辦公室哭了起來！」，但能表達出來的只有哀慟的萬分之一。

林淑雅是第2屆「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」的委員，伍杜．米將分享一段林淑雅在原住民族歷史正義與轉型正義委員會發言的影片，並請族人們記得這位長期投入原住民族權利的好朋友。

台中捷運 興富發 林淑雅

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