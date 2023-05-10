中捷車廂視角曝！她見「全部人往後衝」以為槍案 驚魂瞬間仍見溫情

網友PO出中捷現場影片，還原事故發生的驚魂瞬間。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」

台中興富發文心愛悅建案今（10日）發生嚴重工安意外，32樓高塔吊臂在拆除過程中斷裂，硬生砸向一旁的台中捷運釀1死8傷憾事，引起民眾關注。對此，一名剛好搭乘到事故列車的網友，在臉書社團「爆廢公社」PO出現場影片還原驚魂瞬間，呼籲政府更重視工安事件。

原PO還原事發經過，表示車子剛過豐樂公園站，卻突然聽到「蹦」一聲，全部的人都往後面跑，而前面的車廂被鐵架砸中 ，瞬間門板和玻璃四處噴飛。和先生在最後車廂的原PO，便目睹大家往後衝的景象，一度讓他們誤以為發生槍擊案，後來車子就停下來了，只見一根樑橫躺在車廂中。

所有乘客都聚在最後一節車廂中，原PO試圖壓下緊急開關卻開不了，於是打了110報警，後來警察要她幫忙數傷患，3人頭腳受傷、2名孩子腳被玻璃刮傷流血，還有1名外國人頭部受傷。原PO表示，剛好先生是醫護人員，當下就有幫傷患查看傷口，隨後車門就開了，救護人員也順利到場。

原PO回憶起這場驚魂，仍然直呼「很恐怖」。但她指出，當下很感動的是許多人互相幫忙，也協助拍下影片，就怕現場遭到破壞。看了新聞有人過世，原PO最後難過呼籲，希望能更重視工安事件，「畢竟人命真的一瞬間」。