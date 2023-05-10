曾蓋好房今背全台最恐怖建商罵名 內行人曝「地產業魔戒」：真的太香

台中市南屯區一處興富發建案今（10）日中午施工期間發生吊車吊臂倒塌，直接砸向一旁捷運車廂造成1死8傷悲劇。記者黃仲裕／攝影

台中市南屯區的興富發建案「文心愛悦」，今（10）日因吊車吊臂倒塌，直擊行進間的捷運造成1死8傷悲劇。房市專家Sway列舉興富發往年工安意外，直呼「台灣最恐怖的建商」，有網友表示興富發也蓋過品質好的房屋，但「地產業魔戒」真的太香，加上原物料飆漲造成惡性循環，才成了今天局面。

興富發建案的吊車吊臂突然倒塌，不幸砸中行進間的台中捷運，造成1死8傷悲劇，死者身分證實為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，消息曝光後不少學生哀悼「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」。

悲劇發生後引發各界輿論，房市專家Sway羅列興富發歷年工安意外，直呼「台灣最恐怖的建商」，有網友表示興富發曾在北中南蓋不少豪宅，但近幾年頻傳火災等工安意外，納悶興富發是不是回不去豪宅時代的等級？

對此有人提及自己曾銷售一號院系列的建案，坦言「興富發還是有蓋過好房子」，不過上市上櫃、市場派、營收、股東權利宛如「地產業魔戒」，他直呼「真的是太香了」，加上近年原物料飆漲，品牌無法賣高價，種種因素導致的惡性循環，才造就如今局面。