台中捷運遭鋼架刺穿車廂意外 興富發建設發布聲明了
台中市捷運驚傳列車行駛時，路邊施工吊車吊臂掉落插入意外事件，造成1人死亡、8人受傷。台中捷運公司緊急發出訊息通知，捷運市政府站到九張犁站停駛，提醒乘客注意。而8名傷者分別送往中山醫院及林新醫院救治。
興富發建設（2542）發布聲明，表示本該公司座落於台中市南屯區「文心愛悦」建案，係委託專業廠商宇球國際興業公司承攬執行塔吊拆除工程。今(10)日中午12時29分，不慎發生吊車吊臂倒塌意外，波及台中捷運車廂，造成人員傷害，公司深表遺憾。
對於此次造成的損害，興富發就相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。有關捷運的修復改善，公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。
目前，台中市都發局已勒令建案停工，並針對起造人興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所，各開罰9萬元。
台中市長盧秀燕接受媒體訪問時指出，這起意外目前初步認定是「外力造成」，並非捷運本身的問題。台中市都發局也表示，這是工地的施工安全上處理不當，目前已勒令停工，並對興富發建設等營造單位共開罰27萬元。
台中市消防局是在中午12時30分接獲報案，立即出動37人前往救援，現場有1死8傷，其中女性死者，警方從現場的身分證，確認為52歲的林姓女子，台中地檢署派出檢察官胡宗鳴到場勘驗。
台中捷運站務人員表示，當時他在月台上執勤，眼睜睜看著鷹架倒塌穿進車道，當時有列車剛好發動，他第一時間立刻通知行控中心剎車，但距離太短了，根本來不及剎車，最後發生事故。
現場為捷運豐樂公園站，1部工程車吊臂傾倒碰撞捷運車廂。目前送醫人數8名，男性5人(其中1名加拿大籍)、女性3人，皆輕傷，分別送中山及林新醫院。
目前，台中捷運全線有三分之二停駛，事故發生原因還要進一步調查釐清。
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