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建案吊臂砸中捷釀死傷 專家揭興富發黑歷史：台灣最恐怖建商

聯合新聞網／ 綜合報導

興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。記者黃仲裕／攝影
興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。記者黃仲裕／攝影

興富發建設位於台中市南屯區的建案「文心愛悦」，今（10）日中午施工期間因吊車吊臂倒塌，砸向行進中捷運，不僅造成車廂嚴重損毀，吊臂鋼架更插穿車廂，造成車廂中乘客1死8傷慘劇。房市專家Sway則在臉書羅列興富發過往黑歷史，直呼「台灣最恐怖的建商」。

台中市發生重大工安意外，興富發建案「文心愛悦」因31樓吊車吊臂倒塌，直接砸向行進中的捷運，不僅遭成車廂嚴重毀損，更有8名乘客受傷，還有1名女乘客因掉出車廂，壓在車廂下，搶救後仍不治。另外，一名倖存乘客回憶慘案經過，嘆道「我很清楚看到（吊臂）卡在軌道上，我在最前面車廂，列車直接撞上去…」。

針對興富發建案1死8傷慘劇，房市專家Sway也在臉書發文揭開「興富發黑歷史」，他不僅以「俗氣金鳥的醜樓」形容建案外觀，更羅列興富發過往14次工安意外，直呼是「台灣最恐怖的建商」，大罵「這種建商怎能再讓他繼續蓋房子」。

對此，興富發聲明指出，對於本次意外事故深表遺憾，並強調意外所造成的損害，相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。另外，有關台中捷運的修復改善，公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運盡速通車，保障人民的權益。

興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。圖／網友提供
興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。圖／網友提供
興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。圖／網友提供
興富發因拆卸施工過程中處理不當，導致吊臂掉落插入中捷車廂，釀1死8傷公安意外。圖／網友提供

台中捷運 興富發 工安

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