台中捷運車廂遭工地拆除頂樓塔吊砸中 1死8傷

台中市南屯區文心南路上工地今天發生工安意外，業者在頂樓施工拆除塔吊時，不慎造成塔吊掉落，砸中捷運車軌，導致行進中捷運車廂損毀，造成8人受傷，1人死亡。

台中市警察局第四分局立即獲報後，分局長李建興與副分局長張明輝、偵查隊長江清萬及南屯所長廖雲傑率領警力12名（含蒐證警力3人）到場協助傷患送醫、管制交通及現場疏處。

警方表示，周圍文心南三路、文心南五路、文心南六路、豐偉路、文心南六路268巷交通車流也已被管制。同時，並通知鑑識小組到場拍照蒐證，與捷運警察隊共同分工處置，也報告台中地檢署檢察官指揮處置。

市長盧秀燕也在意外發生後趕往現場了解狀況。目前事件仍在調查當中。

警方表示，這起意外已知造成8人受傷送醫，其中1名女子在捷運車軌旁被救起時已死亡。