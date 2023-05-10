吊臂砸車廂8傷1命危 中捷部分停駛、建案勒令停工

台中市南屯區一處建案，今天中午發生施工吊車吊臂倒塌意外，壓到一旁的台中捷運綠線車廂，9人送醫，其中1人命危，市府勒令工地停工，市長盧秀燕到達現場，中捷部分路線停駛。

台中市南屯區文心南五路、文心路口一處建案，今天中午12時29分，發生吊車吊臂倒塌意外，吊臂直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，刺穿了車廂，意外造成至少9人受傷送醫。

台中捷運公司調整營運路線，北屯總站至市政府站及九張犁站至高鐵台中站局部運轉，目前全力搶修。車廂上的乘客，由列車上的工作人員引導下車，自軌道回到車站。

台中市議會進行教育文化業務質詢，民進黨市議員陳雅惠關心意外進度，副市長王育敏表示，立即勒令停工。新聞局鄭照新表示，市府第一時間掌握狀況，市長盧秀燕、副市長黃國榮等相關單位，第一時間到現場指揮，9名傷者都已送醫，其中1人無生命跡象。