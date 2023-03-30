中市房屋倒塌壓3工人 1送醫不治2無生命跡象

台中市中區台灣大道一段一處老屋相鄰建築物施工而倒塌，造成3名工人受困，上午先救出1人送醫仍不治，截至晚間陸續發現另外2人，初步檢視已無生命跡象，因身體深陷瓦礫堆，漏夜挖掘中。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名旁邊施工的工人，立即派出消防人員搶救。

消防人員趕抵，於上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院急救後仍不治，至於另外受困的2名工人，消防局出動搜救犬到場協助搶救。

搜救犬到場嗅聞，雖已察覺出2名受困工人的位置，但消防人員惟恐動用大型機械會造成塌陷，因此由消防人員接駁搬除磚塊、鐵皮，並於下午3時30分左右發現第2名受困工人的頭髮，直到傍晚5時許露出頭與手部，晚上8時18分發現第3名工人，這2名工人被發現時，經呼喚都沒有反應，消防人員初步檢視無生命跡象。

現場搶救消防局人員解釋，房屋倒塌後地基鬆軟，惟恐動用大型機具挖掘，將使土石越陷越深，只能使用電鋸等器材，將房屋鐵皮屋頂、梁柱分解搬離，因此，影響搶救進度。

台中市長盧秀燕上午北上出席行政院會得知房屋倒塌憾事，第一時間指派副市長王育敏到場督導救災。盧秀燕於傍晚前往關心搶救進度並慰問家屬。她強調，市府一定搶救到最後一秒鐘，絕不放棄。

台中市土木技師公會理事長林育信說明，7號建築物原先在施工，挖了約100公分深、60公分寬的溝，導致隔壁5號建築物突然解壓、支撐強度不足而向右倒塌，不過，實際原因仍要等工地清理完畢後才能確認。

台中市勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，依規定裁處新台幣30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。

台中市警察局第一分局表示，對於房屋倒塌案件，下午約談負責施工的古姓工頭及游姓挖土機駕駛到案說明後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市都發局指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物涉及施工不當，造成5號建築物倒塌，將依建築法規定勒令停工。