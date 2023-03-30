台中屋倒1死2待救 家屬焦急怒吼：還要等多久那我爸欸

台中驚傳2樓高屋倒塌釀1死2待救悲劇。聯合報記者曾健祐／翻攝

台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋今天上午發生倒塌，壓住3名工人，蔡姓男子救出送醫不治，另2人待援。截至傍晚未救出另2人，讓久候又焦急的家屬情緒激動。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局也出動搜救犬到場協助搶救。

搜救犬到場嗅聞，雖已察覺出2名仍受困工人的位置，但消防人員惟恐動用大型機械會造成塌陷，因此由消防人員接駁搬除磚塊、鐵皮，但截至傍晚5時仍持續搶救中。

因搶救時間已逾6個小時，還未救出受困工人，工人家屬等候過久，情緒激動，其中一名工人兒子在現場怒吼「還要等多久？那我爸欸！」

台中市消防局表示，在挖掘搶救過程中，因5號倒塌房屋頂樓鐵皮屋會滑動，增加搶救難度，經結構技師建議拆除鐵皮浪板。

倒塌的5號房屋屋主原本是從事小吃店生意，經過多次翻修，近來準備重建的7號屋主，原本與5號屋主協調一起重建，後來因故未成，7號房屋獨立重建，所幸5號住戶一家人日前已搬離，否則恐會造成更多傷亡。

房屋倒塌前，現場原本有3名工人與1名怪手司機在作業，房屋倒塌後，怪手司機及時跳離怪手，逃過一劫，而蔡姓工人則被擠壓至9號房屋牆面，雙腿被夾在瓦礫堆中，司機則趴在瓦礫堆上，徒手移除蔡姓工人周邊的石塊，雖然被救出送醫，最後仍因傷重不治。