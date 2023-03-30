高雄港外海2月底發現一具浮屍，經確認身分為越南籍陳姓女子遺體，陳女丈夫指認身分時悲慟萬分，不解去年遭遣返回國的妻子為何會在高雄外海被發現，檢警正擴大釐清案情中。

高雄港務警察總隊今天發布訊息指出，2月27日接獲海巡署通報，指高雄港外海發現1具浮屍，港警派遣小艇打撈確認死者為女性，上岸時身上無證明身分文件，經比對死者指紋，確認為曾在台非法打工，之後遭遣返的陳姓越南籍女子。

檢警調查，31歲陳女原本和越南籍丈夫在台工作，但她去年3月14日先遭新北市政府警察局樹林分局查獲非法工作，後送移民署專勤隊收容，並在1個月後從桃園機場遣返出境。

當陳女丈夫被通知前往相驗遺體時，雖然能指認死者身分，但不解明明遭遣返回越南的陳女會成為高雄外海浮屍。由於死者家屬對死因無意見，檢方便將遺體發回家屬處理，全案正釐清是否與海巡近期發現的大量浮屍或其他偷渡案有關。