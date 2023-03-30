快訊

國民黨內初選「費芯之戰」 北市黨部投票決議不採全民調

千萬富翁是你嗎？1、2月期發票14張中千萬 200萬元的特獎有12張

沿海浮屍身分出爐！越南7人全來過台灣 研判「這原因」遇難

越南妻打黑工遭遣返…再見面成冰冷浮屍 丈夫悲慟不解

中央社／ 高雄30日電
2月18日至今台灣沿海發現20具浮屍，檢、警、巡懷疑遭人蛇集團丟包遇害。圖為高雄彌陀海岸。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
2月18日至今台灣沿海發現20具浮屍，檢、警、巡懷疑遭人蛇集團丟包遇害。圖為高雄彌陀海岸。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄港外海2月底發現一具浮屍，經確認身分為越南籍陳姓女子遺體，陳女丈夫指認身分時悲慟萬分，不解去年遭遣返回國的妻子為何會在高雄外海被發現，檢警正擴大釐清案情中。

高雄港務警察總隊今天發布訊息指出，2月27日接獲海巡署通報，指高雄港外海發現1具浮屍，港警派遣小艇打撈確認死者為女性，上岸時身上無證明身分文件，經比對死者指紋，確認為曾在台非法打工，之後遭遣返的陳姓越南籍女子。

檢警調查，31歲陳女原本和越南籍丈夫在台工作，但她去年3月14日先遭新北市政府警察局樹林分局查獲非法工作，後送移民署專勤隊收容，並在1個月後從桃園機場遣返出境。

當陳女丈夫被通知前往相驗遺體時，雖然能指認死者身分，但不解明明遭遣返回越南的陳女會成為高雄外海浮屍。由於死者家屬對死因無意見，檢方便將遺體發回家屬處理，全案正釐清是否與海巡近期發現的大量浮屍或其他偷渡案有關。

越南 高雄港 丈夫 偷渡

延伸閱讀

火勢仍未控制…祝融吞台南大型資源回收場 漫天黑煙飄高雄

沿海浮屍身分出爐！越南7人全來過台灣 研判「這原因」遇難

高雄智慧城市展登場 工研院秀空汙監測等方案

高雄水情轉減量供水橙燈 陳其邁：海淡廠4月底完工

相關新聞

沿海浮屍身分出爐！越南7人全來過台灣 研判「這原因」遇難

台灣沿海接連被發現20具浮屍，警方確認16具身分，其中7人越南籍，均來過台灣，包括合法移工期滿出境、逾期居留或被查獲偷渡...

越南妻打黑工遭遣返…再見面成冰冷浮屍 丈夫悲慟不解

高雄港外海2月底發現一具浮屍，經確認身分為越南籍陳姓女子遺體，陳女丈夫指認身分時悲慟萬分，不解去年遭遣返回國的妻子為何會...

【重磅快評】「台灣浮屍錄」記錄的台灣夢碎

台灣沿海一個月來陸續發現多具浮屍，廣布西海岸各縣市沿海，連台東也有。詭異的消息，令人驚駭。內政部長林右昌今天表示，從2月...

3月初彰化外海無人翻覆木殼漁船 一度懷疑為偷渡船

近日台灣西部沿海發現大量浮屍，證實為越南人偷渡來台，在海上被丟包或發生意外，三月初，彰化外海發現一艘翻覆木殼漁船，被懷疑...

【重磅快評】偷渡悲歌一再上演 政府還好意思自誇？

台灣西部沿海光3月就陸續發現16具浮屍，近半身分不明，執法單位研判是偷渡客遭丟包，台灣的外籍漁工人權問題至今仍受國際關注...

船難或丟包？ 海巡署指訊息源自越南社群

台灣沿海3月至今陸續多具浮屍，外界懷疑是人蛇集團丟包的越南偷渡客，海巡署偵防分署副分署長劉峻雄說，2月間在越南社群上有則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦