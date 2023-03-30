台灣沿海浮屍案 南檢：無登船前合影相片等訊息

台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，疑是越南人蛇集團海上丟包，媒體報導其中一具浮屍手機有一張14名越南男女登船前合影、另具浮屍身上有台商名片，但南檢表示，並無相關訊息。

海巡署統計3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，分別是13男3女，遺體發現地點從基隆到高雄、台東都有。

海巡署調查，16具遺體中，越南籍2人，台灣籍5人，身分待查9人；其中桃園3人，台南4人，雲林3人，嘉義、彰化、基隆、高雄、新竹及台東各1人。

台南地檢署相驗5具遺體，其中1具遺體來自雲林，南檢表示，未有浮屍手機登船前合影相片及台商名片等相關訊息。

外界懷疑浮屍案可能是越南人蛇集團海上丟包，台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，初步規劃今天召集相關地檢署統籌協調偵辦。