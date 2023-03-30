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人蛇丟包不是頭一遭 金順滿一號曾丟包36人

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船前年搭載越南籍偷渡客搶灘，害恆春半島形同「封島」，結果同船隔年又重操舊業，企圖載偷渡客闖關。本報資料照片
屏東縣恆春籍「金順滿」號漁船前年搭載越南籍偷渡客搶灘，害恆春半島形同「封島」，結果同船隔年又重操舊業，企圖載偷渡客闖關。本報資料照片

人蛇丟包偷渡客不是頭一遭，恆春籍漁船「金順滿一號」曾二度搭載偷渡客來台，三年前犯案時，涉嫌將卅六人丟包恆春外海，警方、海巡追回卅五人，一人不知去向，丟包的陳姓船長被判刑六月，得易科罰金。

搶灘失敗剛滿半年，人蛇集團捲土重來，雇用另名無前科林姓船長、楊姓船員，前年四月十一日從屏東東港出海，至台灣海峽搭載從大陸轉駁的廿五名越南偷渡客，準備從西部沿岸搶灘上岸。

但海巡早接到情資，林姓船長駕駛的漁船就是二○二○年九月丟包偷渡客的「金順滿一號」，在外海攔截查獲，一船人押返回高雄港。陳姓集團主謀、林姓船長等六人被依入出國移民法起訴。

五年前，金春財號漁船幫多名越南籍男女偷渡來台，遇海巡隊員巡邏，改由台東南田沿海搭橡皮艇搶灘，造成二名偷渡客溺斃。

偷渡 海巡 人蛇集團

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