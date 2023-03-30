聽新聞
test
0:00 / 0:00
人蛇丟包不是頭一遭 金順滿一號曾丟包36人
人蛇丟包偷渡客不是頭一遭，恆春籍漁船「金順滿一號」曾二度搭載偷渡客來台，三年前犯案時，涉嫌將卅六人丟包恆春外海，警方、海巡追回卅五人，一人不知去向，丟包的陳姓船長被判刑六月，得易科罰金。
搶灘失敗剛滿半年，人蛇集團捲土重來，雇用另名無前科林姓船長、楊姓船員，前年四月十一日從屏東東港出海，至台灣海峽搭載從大陸轉駁的廿五名越南偷渡客，準備從西部沿岸搶灘上岸。
但海巡早接到情資，林姓船長駕駛的漁船就是二○二○年九月丟包偷渡客的「金順滿一號」，在外海攔截查獲，一船人押返回高雄港。陳姓集團主謀、林姓船長等六人被依入出國移民法起訴。
五年前，金春財號漁船幫多名越南籍男女偷渡來台，遇海巡隊員巡邏，改由台東南田沿海搭橡皮艇搶灘，造成二名偷渡客溺斃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言