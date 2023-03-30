台中港離岸風機男屍 檢鎖定越南人

台中港離岸風機平台三月七日發現一具男性遺體，陸續發現台灣海域本月另有十五具浮屍，其中二人確認越南身分；台中離岸風機男屍迄今仍身分不明，檢方過濾大量人別仍無所獲，目前也是鎖定越南人追查，已透過刑事局設法聯繫疑似其家屬來台指認。

台中港離岸風機平台佇立海平面、四周一片汪洋，出現遺體各界困惑，檢警研判男子落海後奮力爬上風機平台，解剖確認胃部全空，研判飢餓、烈日曝曬致死。

檢方調查，該男性遺體膚色黝黑，身高約一六○公分，起初懷疑可能是外籍漁工，但經過濾附近海域半年、一年翻船資料都無符合，另從台中港工人名冊中逐一調查也全部排除，最後才懷疑是人蛇集團丟包。

有海巡退休人員說，偷渡集團常利用天氣轉變之際、風平浪靜的夜晚闖關，越南偷渡客如從大陸換乘小型快艇，三至四小時就可從福建越過台灣海峽到中部海域。

此案有可能是小艇靠近台中風電場區時故障或因故翻覆，或是被丟包，偷渡客雖命大游到風電基樁上待救，但最後變乾屍。

檢警懷疑，多名越南籍浮屍被沖上中南部海域，很可能是人蛇載運當地人企圖偷渡來台打黑工，甚至從事賣淫等，中途不明原因遭丟包落海。