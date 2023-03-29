快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西海岸驚見16具浮屍 竟有5名為台人

中央社／ 台北29日電
台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。聯合記者廖炳棋/翻攝
台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。聯合記者廖炳棋/翻攝

台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。海委會海巡署今天表示，其中2人初判為越南籍男子、5人為國人，另9人身分待查。據知，這些死者性別為13男3女。

海巡署今天發布新聞稿表示，今年3月執行海上救生救難死亡案件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜。

據了解，這16名死者性別分別為13男3女，遺體發現地點從基隆到高雄至台東都有。

分別為，基隆大武崙1名台籍女死者；桃園市2名男死者身分不詳、1名女死者身分不詳；新竹縣圳頭1名台籍男死者；彰化縣王功外海離岸風機爬梯平台1名男死者身分不詳；雲林口湖、麥寮和下湖共3名男死者身分不詳；嘉義1名台籍男死者。

另外，台南市七股區分別為1名越籍男死者和1名身分不詳男死者，台南市將軍區同樣發現1名越籍男死者和1名身分不詳男死者；高雄市茄萣區有1名台籍男死者；以及台東小野柳1名台籍女死者。

其中，2名男死者身上有越南證件，初判應為越南籍人士，其中1人在沙洲上被發現，另1人為海漂屍；另5名死者（3男、2女）經家屬指認，為國人身分；剩餘9人（8男、1女）身分不明仍待查。

海巡署表示，為調查有無涉及偷渡情事，先前已會同相關單位深入調查中；且經清查相關海域雷情資料，都沒發現可疑活動船舶，相關單位已透過駐台北越南經濟文化辦事處協請越方協助相關分析鑑定情況，並報請轄屬地檢署指揮。

由於外界懷疑這些浮屍可能是越南人蛇集團海上丟包。台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，因事涉多個地檢署，高檢署初步規劃明天召集相關地檢署統籌協調偵辦。

海巡署 越南 人蛇集團

延伸閱讀

影／人蛇集團海上丟包引發震撼 海巡署出動無人機偵察

影／台南近期相驗5浮屍 1男身上有越南身分證

人蛇集團所為？西海岸連續16具浮屍 台高檢：言之過早

船難或丟包？西海岸16具浮屍 刑事局：聯繫越南比對DNA

相關新聞

西海岸驚見16具浮屍 竟有5名為台人

台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。海委會海巡署今天表示，其中2人初判為越南籍男子、5人為國人，...

影／人蛇集團海上丟包引發震撼 海巡署出動無人機偵察

針對本月台中往南到高雄沿海地區陸續發現多具男女浮屍，疑似有越南人蛇集團涉嫌海上丟包事件，引起社會震撼，海巡署高雄岸巡單位...

「嚴重浮腫腐爛」雲林3具不明浮屍 縣警局今公告協尋家屬

海巡署通報，雲林縣外海上月及本月發現3具身分不明浮屍，目前大體放置在虎尾殯儀館，縣警察局今天表示，已協助公告2具無名屍協...

影／台南近期相驗5浮屍 1男身上有越南身分證

台南沿海地區自本月5日起至17日止，陸續在將軍、七股等地區發現4具無名男屍，6日雲林漁船也在外海打撈一具男屍，委由台南相...

人蛇丟包？西部外海發現16屍 高大成：應先判斷「這1點」

海洋委員會海巡署今天表示，經查3月在西部海上岸際發現16具屍體。中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，應先判斷是否是生...

人蛇集團所為？西海岸連續16具浮屍 台高檢：言之過早

台灣西海岸近來接連發現16具浮屍，其中包括2名越籍男子，外界懷疑與人蛇集團丟包有關，台高檢明天將召集現有發現浮屍的5個地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦