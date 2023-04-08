反制蔡麥會？陸祭3天軍演有考量 學者：與裴洛西訪台反應大不同

台灣總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國舉行會面後，中國周六宣布在台灣周邊地區進行軍演。中國官媒新華社報導，解放軍東部戰區微博發布了相關公告，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，北京時間本周六到下周一（4月8日至10日），中國人民解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。公告還指出，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

台灣國防部表示，多架解放軍軍機周六上午分別自北、中、南逾越海峽中線，偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次。其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。台灣中央社援引台灣國防部指出，共軍蓄意制造台海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及發展也造成負面影響；國防部嚴正譴責此種不理性行動，將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。近年來中共持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，甚至竟以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛（Wenti Sung）認為，中國對裴洛西訪台和蔡英文在加州會見麥卡錫的反應截然不同，他對德國之聲表示：「值得觀察的是，今天宣布的演習是否會與去年8月裴洛西訪台後在台灣周邊上演的為期一周的軍事演習有質的區別。」他補充說，中國現在宣布軍事演習，可能是考慮到台灣前總統馬英九和法國總統馬克宏以及歐委會主席馮德萊恩已經結束中國之行。

台灣國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受德國之聲採訪時指出，中國去年8月的軍演為期一周，這次官宣三天：「這也是進一步降低對周邊情勢影響，這不會造成日本、韓國等國的反彈，也不會影響中國的經濟復甦。」

蔡英文與麥卡錫會面後，北京昨日（4月7日）對美台分別祭出制裁措施，制裁對象包括對台灣駐美代表蕭美琴。蔡英文當天從美國返回台北，她降落桃園機場時發表講話，表示，這次出訪得到許多民主國家的支持。中央社報導，她還表示，這次出訪得到許多民主讓國際社會看到在面臨壓力和威脅時，台灣會更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙而停止跟社會交流。蔡英文周六設午款宴美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）所率領的訪問團。她在宴會前發表講話，感謝麥考爾首次以外委會主席身分率團來台，以行動展現對台灣堅定的支持，也感謝訪團對台灣議題的重視以及在美國國會對台灣的支持，讓台美關系大步向前，期待未來能有進一步合作。

（法新社，路透社，美聯社等）

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