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結束出訪行程返國…蔡總統：台灣受威脅更團結 不因打壓屈服

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各方皆贏？陸未強烈回應「蔡麥會」 邱國正警告恐有「灰色戰術」

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蔡英文總統（左）和美國眾議院議長麥卡錫（右）在美國會面後，各方都在密切關注北京的反應。圖／德國之聲中文網
蔡英文總統（左）和美國眾議院議長麥卡錫（右）在美國會面後，各方都在密切關注北京的反應。圖／德國之聲中文網

台灣總統蔡英文美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國會面後，各方都在密切關注北京的反應。《華爾街日報》週五（4月7日）報導，中國截至目前的回應偏向「象徵性」，未如前美國眾議院議長裴洛西訪台時強烈。

去年8月，當裴洛西訪台時，中國對台發動了為期一周的大規模實彈軍演，一顆導彈飛越台灣上空，台海緊張局勢陡升。台灣國立政治大學亞太研究博士學位的政治學者南樂（Lev Nachman）向DW表示，目前北京對「蔡麥會」的反應沒有先前那麼咄咄逼人，是因為「麥卡錫沒有來台灣，所以中國不需要有如同裴洛西式訪台時的反應。」

澳洲國立大學的政治學者宋文迪則指出，在這個時機點上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也都正在訪問北京，中國現在若做出任何侵略性的舉動，都會對其與歐洲的關係產生影響。

同時，中國也不太可能對這次會議做出重大軍事反應，因為台灣前總統馬英九目前仍在出訪中國。馬英九先前表示，他希望此行能幫助緩解兩岸之間的不信任，恢復台灣海峽的和平，若北京未能把握這個改善兩岸關係的機會，可能會適得其反。

「台灣總統在美國的過境停留每兩到三年就會發生一次，但台灣前領導人對中國的訪問每60年才會發生一次，」宋文迪告訴DW。

「動用強烈武力，以稍微折損蔡英文在美國的得分機會，這並不符合北京的利益，因為這可能會破壞兩岸之間難得釋放出的和解訊息。」宋文迪補充道：「這對北京來說將是一筆非常糟糕的交易。」

各方皆贏？

儘管中國對這次「蔡麥會」感到惱火，但政治學者南樂將其結果描述為北京、台北和華盛頓的「多贏」局面。

對北京來說，這可能意味著短期內不會再有美國官員高調訪台，而對台灣來說，這標誌著台灣現任總統開創先例、與美國眾議院議長首次在美國本土會面。

「北京不希望有更多的外國高層訪問台灣，而台灣也沒有意願去應對另一個類似於去年8月（裴洛西訪台時）的中國反應，」南樂告訴DW。

至於麥卡錫，此次會晤也給了他一個機會，表明他和裴洛西一樣，願意頂住中國施予台灣的壓力。南樂強調：「共和黨希望看到麥卡錫在美台關係上的激烈程度與裴洛西相提並論。」

且根據中國迄今為止的反應，南樂認為蔡英文此次與麥卡錫的會面，對北京來說並不像裴洛西訪台一樣「是一個嚴重的問題」，因為相較於麥卡錫，裴洛西長期倡導中國人權的作為，使她成為「北京的眼中釘」。

南樂總結道：「如果北京把蔡英文和麥卡錫之間的會晤描述為威脅，那麼裴洛西訪台就可能被視為一種極度挑釁。」

《華爾街日報》7日也引述中國觀察人士說法指出，由於北京當前有更為緊迫的目標——將自己定位為外交大國，因此可能並不打算針對蔡英文訪美一事採取立即且明確的敵對行動，但可預期的是，台灣可能面臨更多來自北京「悄無聲息的壓力」。

台灣：北京改採「灰色地帶」戰略

台灣政府5日提醒其盟友，不要被中國當前相對波瀾不驚的反應所愚弄，因為北京正在設法低調行事、巧妙地削弱台灣安全。

在蔡英文訪美之際，中國航空母艦山東艦5日被偵測通過台灣南方的巴士海峽。同日，中國福建海事局啟動台灣海峽「中北部聯合巡航」，對兩岸直航貨船、施工作業船實施登船臨檢，儘管中國並未指明該行動是針對「蔡麥會」而起。

7日，蔡英文結束出訪行程返台時，中國國台辦也宣佈制裁台灣駐美代表，禁止當事人及其家屬進入中國大陸、香港和澳門，並對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」等機構祭出「懲戒」措施。

台灣國防部長邱國正6日立法院備詢時也警告，北京採取了新的「灰色地帶」戰術，旨在恐嚇和試探台灣，台灣海峽「中北部聯合巡航」行動就是一個例子。

邱國正特別指出，巡航巡查出動的是中國海巡而非海軍，這代表中國正在採取「模糊化」戰略，避免被解讀成明確的軍事行動。他說：「中共有意把所謂的巡查、巡航常態化，沒有截止日期，這做法當然不合理。」

（《華爾街日報》、台灣《聯合報》、DW記者William Yang對此文亦有貢獻）

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