觀察站／安撫北京 麥卡錫發言「很美國」

蔡麥會登場，美國聯邦眾議院議長麥卡錫少了共和黨慷慨激昂的反共陳詞，這次「很美國」，反覆論述六項保證與美中三公報，回到美國的一個中國政策基礎；面對敏感議題左閃右躲，避免給外界太多操作空間，回歸基本政策，迴避美中台關係的核心議題，隔空對北京釋放訊號。

美國國會近年來對美國內政問題兩極化趨勢很嚴重，民主與共和兩黨常互不相讓，唯獨在抗中方面立場一致，兩黨議員在警戒北京上較勁，時有加碼；相較拜登政府正力促與中國大陸國家主席習近平對話，白宮與國會山莊氛圍截然不同。

但是麥卡錫會晤蔡總統時顯得自制，採取比較平實的對話，少有激情發言，可能是為了避免北京藉機反應，讓兩岸再起波瀾。麥卡錫僅引述六項保證與美中三公報。早期美國提及台灣問題，必然是台灣關係法與美中三公報，後來放寬加入非正式文件的六項保證，強化支持台灣的立場，儘管六項保證與三公報中的八一七公報精神略有出入。

記者現場觀察，麥卡錫強調美台關係時，留下美中關係增溫的空間；他提到北京沒有必要報復，中國大陸應該和美國往來，這都是拜登政府一貫主張，顯然是為了安撫北京敏感神經，這也顯示台灣問題必須謹慎管理，美方並非毫不顧及北京的感受。

面對尖銳議題，麥卡錫則是左閃右躲。麥卡錫以雷根總統為例，面對頭號敵人蘇聯，雷根依然與蘇聯發展關係，尋求改變。不過，麥卡錫沒有多加深入，雷根為了推進與蘇聯的和解，引發國務院與國防部的鬥爭，逼得雷根只好把好戰的國防部長溫伯格換掉，讓國務卿舒茲能夠有更大政治迴旋空間。若雷根沒有決心除去好戰的內閣首長，美蘇和解，冷戰結束，可能還要更長的時間。

被問到北京武統台灣的可能，以及該如何應對，麥卡錫說，這是假設情境。麥卡錫所謂的假設問題，當然不是完美答案，但比較美國總統拜登不假思索美國以軍事力量捍衛遭中共侵略的台灣，麥卡錫收斂多了，也避免引起不必要的波瀾。中共去年的強烈表態，美方了然於胸。

蔡麥會選在雷根圖書館會晤，有安全再保證的暗示，但美國為了國家利益與兩岸同時交往的事實，這不會是完全站隊，而是動態選擇，端看當下誰與美國利益靠得更近。