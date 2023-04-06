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蔡總統與麥卡錫歷史性會晤 陳其邁發長文訴說感動

中央社／ 高雄6日電

總統蔡英文今天與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，高雄市長陳其邁在臉書發文指出，就像守在電視機前為台灣選手喝采，相信此刻大家也抱持相同的感動。

陳其邁說，蔡總統為台美關係寫下歷史新頁，再一次提高台灣能見度及國際地位。蔡總統重申台灣致力成為世界的可靠夥伴、區域穩定的基石，以及良善的力量，台灣人民有維護和平的決心，也堅持獨立自主的民主生活。

「台灣就是台灣，我們不是中國的一部分」，陳其邁強調，蔡總統透過出訪提高台灣國際能見度，讓國際看到2300萬人民同感驕傲的成就；在此變動時局之下，應不分黨派一致對外，共同捍衛國家主權與民主價值，支持政府穩健參與國際、連結世界。

陳其邁表示，蔡總統今天與麥卡錫及跨黨派眾議員會面，麥卡錫等人也公開聲明，台美人民的友誼對自由世界意義深遠，對維持經濟自由、和平與區域穩定至關重要；他們期盼台美深化合作，也強調會協助強化台灣捍衛自己的能力。

疫情後的世界變化劇烈，全球供應鏈重組，台灣被世界高度關注，也被高度需要。

陳其邁說，誠如蔡總統所說，「德不孤，必有鄰」，不僅台美關係處於史上最強健階段，台灣與歐洲及印太國家的交流也更密切，讓國際社會更加清楚，台灣是一個主權獨立國家，也是自由民主陣營的好夥伴。

「我們的國家處境從來嚴峻」，陳其邁指出，從1970年代「一卡皮箱走天下」創造經濟奇蹟，到現在透過半導體產業建立護國神山；台灣創造舉世讚揚的民主生活方式，並且貢獻國際社會，也在盟友支持下，打開國際地位與空間，並堅定捍衛國家主權與安全。

陳其邁引述美國前總統雷根的話，「自由並非代代相傳的，它需要每個世代不斷去捍衛與爭取。」他說，台灣有責任努力維護安全及經濟的韌性發展，這好比面對下次的棒球經典賽，唯有不斷磨練、付出更多汗水，才能做好準備迎接新的挑戰。

蔡英文 陳其邁 麥卡錫 台美關係

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