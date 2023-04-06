蔡英文會晤麥卡鍚 聯合聲明強調和平繁榮民主自由價值觀

中華民國總統蔡英文（Tsai Ing-wen）在結束中南美洲邦交國訪問後，4 月 5 日（星期三）過境洛杉磯，在雷根總統圖書館（Regan Library）與麥卡錫議長（Speaker Kevin McCarthy）舉行會談。在閉門會談後，雙方舉行聯合記者會，但沒有提問環節。

當天活動的重點節目包括，上午10:00時，麥卡錫議長向蔡英文總統致意，10:45am 兩黨領袖會議透露信息，中午12:00時，麥卡錫議長和蔡英文總統向媒體發表聲明，下午2:00 時，跨黨派新聞發布會。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）率跨黨派眾議員到南加，會晤蔡英文總統，該委員會第二把手、民主黨籍國會眾議員Raja Krishnamoorthi也出席。

眾議院議長麥卡錫是最資深的共和黨議員，也是繼副總統賀錦麗之後美國總統職位的第二順位繼承人。麥卡錫上任前曾表示，他打算訪問台灣，效仿他的前任眾議院議長、民主黨人佩洛西(Nancy Pelosi)。佩洛西去年 8 月的訪問促使中國軍隊通過數日的密集實彈演習包圍台灣主島。由於美台皆不想升高衝突，因此，將會面地點改在加州舉行。