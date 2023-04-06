快訊

「蔡麥會」歷史性會晤 蔡總統：感謝美方支持 台灣並不孤單

蔡英文會晤麥卡鍚 聯合聲明強調和平繁榮民主自由價值觀

聯合報／ 記者丁曙／西米谷報導
麥卡鍚議長和蔡英文總統舉行聯合記者會。記者丁曙／攝影
麥卡鍚議長和蔡英文總統舉行聯合記者會。記者丁曙／攝影

中華民國總統蔡英文（Tsai Ing-wen）在結束中南美洲邦交國訪問後，4 月 5 日（星期三）過境洛杉磯，在雷根總統圖書館（Regan Library）與麥卡錫議長（Speaker Kevin McCarthy）舉行會談。在閉門會談後，雙方舉行聯合記者會，但沒有提問環節。

當天活動的重點節目包括，上午10:00時，麥卡錫議長向蔡英文總統致意，10:45am 兩黨領袖會議透露信息，中午12:00時，麥卡錫議長和蔡英文總統向媒體發表聲明，下午2:00 時，跨黨派新聞發布會。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）率跨黨派眾議員到南加，會晤蔡英文總統，該委員會第二把手、民主黨籍國會眾議員Raja Krishnamoorthi也出席。

眾議院議長麥卡錫是最資深的共和黨議員，也是繼副總統賀錦麗之後美國總統職位的第二順位繼承人。麥卡錫上任前曾表示，他打算訪問台灣，效仿他的前任眾議院議長、民主黨人佩洛西(Nancy Pelosi)。佩洛西去年 8 月的訪問促使中國軍隊通過數日的密集實彈演習包圍台灣主島。由於美台皆不想升高衝突，因此，將會面地點改在加州舉行。

蔡英文 麥卡錫 賀錦麗 雷根

相關新聞

不斷更新／麥卡鍚跨黨派記者會 加強美台合作兩黨高度共識

蔡英文總統今天在美國眾議院議長麥卡錫陪同下，在雷根圖書館發表談話。蔡總統說，今早與國會領袖會面時，她重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。她也說，各位眾議員的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，「我們沒有被孤立，也並不孤單。」

雷根圖書館談話 蔡總統重申台灣維護和平現狀決心

蔡英文總統今天在美國眾議院議長麥卡錫陪同下，在雷根圖書館發表談話。蔡總統說，今早與國會領袖會面時，她重申台灣維護和平現狀...

蔡英文會晤麥卡鍚 聯合聲明強調和平繁榮民主自由價值觀

中華民國總統蔡英文（Tsai Ing-wen）在結束中南美洲邦交國訪問後，4 月 5 日（星期三）過境洛杉磯，在雷根總統圖書館（Regan Library）與麥卡錫議長（Speaker Kevin McCarthy）舉行會談。在閉門會談後，雙方舉行聯合記者會，但沒有提問環節。

新聞幕後／蔡麥會「客隨主便」 照流程防意外

蔡英文總統此次出訪中美洲過境美西的重頭戲，與美國眾議院議長麥卡錫在加州雷根圖書館會面登場。即便「蔡麥會」流程已經由麥卡錫...

美中台精心算計 都在避免危機

美國聯邦眾議院議長麥卡錫將與過境美國的蔡英文總統在洛杉磯會面，美國、中國大陸和台灣三方都在精心算計，設法確保各自獲得應有...

藍籲蔡總統 也要與對岸交流

蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會面，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，對於能夠提升台美關係的會面，國民黨團表示歡迎，同時呼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦