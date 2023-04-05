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中共啟動台灣海峽聯合巡航 海巡署目前勤務正常

中央社／ 台北5日電

據央視新聞報導，今天上午開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。對此，海委會海巡署下午表示，持續協同國防部嚴密掌握台海周邊海域動態，目前勤務狀況都正常。

總統蔡英文將會晤美國眾議長麥卡錫前夕，中國宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握台海周邊海、空域動態，目前狀況均正常。

海巡署下午也告訴中央社記者，針對中國大陸交通運輸部福建海事局透過社群媒體宣稱，將「啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，海巡署將持續協同國防部運用聯合情監偵系統，嚴密掌握台海周邊海域動態，目前勤務狀況都正常。

中國福建海事局今天宣稱啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，並附上台灣地圖及疑似中方噸位高達6000噸的大型巡航救助船「海巡06」照片。

蔡英文 中共 台灣海峽 海巡署

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