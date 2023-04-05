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蔡總統在貝里斯視訊會議 請相關單位掌握周邊情勢

聯合報／ 記者丘采薇／貝里斯即時報導
蔡總統在貝里斯舉行視訊會議，與台北團隊開會。圖／總統府提供
蔡總統在貝里斯舉行視訊會議，與台北團隊開會。圖／總統府提供

蔡英文總統正在出訪中美洲邦交國貝里斯，正值台灣連假期間，蔡總統於貝里斯當地時間4日上午（台北時間4日晚間）舉行視訊會議，就整體區域情勢及連假期間國內政務推動聽取簡報。蔡總統聽取報告後表示，國內正值連假期間，對連假期間仍然堅守崗位確保國家安全及服務國人春假旅運的所有公務同仁表達感謝。

蔡總統表示，請相關單位持續掌握周邊情勢，並讓訪團能夠持續即時掌握狀況，並做好連假相關政府服務，請國人放心。蔡總統也希望國人能夠把握連假的時間，與親朋好友團聚。

4日在台北出席視訊會議者包括國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、國安會諮詢委員陳俊麟、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長黃重諺。隨同總統出訪的總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵也出席視訊會議。

蔡總統在貝里斯舉行視訊會議。圖／總統府提供
蔡總統在貝里斯舉行視訊會議。圖／總統府提供

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