蔡總統在貝里斯視訊會議 請相關單位掌握周邊情勢

蔡英文總統正在出訪中美洲邦交國貝里斯，正值台灣連假期間，蔡總統於貝里斯當地時間4日上午（台北時間4日晚間）舉行視訊會議，就整體區域情勢及連假期間國內政務推動聽取簡報。蔡總統聽取報告後表示，國內正值連假期間，對連假期間仍然堅守崗位確保國家安全及服務國人春假旅運的所有公務同仁表達感謝。

蔡總統表示，請相關單位持續掌握周邊情勢，並讓訪團能夠持續即時掌握狀況，並做好連假相關政府服務，請國人放心。蔡總統也希望國人能夠把握連假的時間，與親朋好友團聚。