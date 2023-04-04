貝里斯演說 蔡英文：有些國家試圖破壞但我們緊密相連

蔡英文總統訪問邦交國貝里斯進入第二天，今天前往位於首都貝爾墨潘的國會發表演說。貝里斯總理布里先鈕先致歡迎詞，隨後蔡總統演說，她表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅；「我們知道有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，我們仍然緊密相連。我們也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標。」

蔡總統表示，非常榮幸再次來到貝爾墨潘，不敢相信已有五年未見面，著實太久了。首先，感謝總理布里仙紐、眾議長伍姿和參議長特倫琪，邀請她在國會致詞。

蔡總統說，上次出訪貝里斯留下許多美好的回憶。她參觀了我方大使館所在的台灣街，也曾與充滿抱負的貝里斯青年見面，很高興提供獎學金讓青年來台就學。當時就認為這些前途光明的年輕人，將是雙方未來的友誼橋梁。也還記得曾參訪貝里斯博物館，看到奴隸船的畫作，並聽到令人震驚的奴隸交易史。

蔡總統說，貝台兩國都擁有實力和勇氣，從充滿挑戰的過去中站起來，並打造自由、光明和繁榮的現在和未來。因此，她想說，非常高興回到這個美麗的國家。她一直期盼能早點回到貝里斯，然而，大家都受困於新冠肺炎疫情。當大家努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等待著。例如，氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性的莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。

蔡總統說，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅。近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，不能成為貢獻國際社會的一員。從聯合國、世界衛生組織、國際民航組織到聯合國氣候變化綱要公約相關的會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲。不止如此，貝里斯一直是台灣在國際參與上最強而有力的倡議者。

蔡總統說，去年5月，就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」。她要藉這個機會，代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯政府和所有國會議員，「各位堅定的友誼和支持對我們意義重大。」

蔡總統說，台灣很榮幸能夠透過基礎建設、醫療、農業、災害防治、資通訊科技和教育等計畫，協助貝里斯的國家發展。過去兩年，台灣和貝里斯的雙邊合作已進一步提升，使貝國人民的日常生活更加便利。台灣是貝里斯第十大貿易夥伴，希望拓展更多合作。

蔡總統說，去年1月「台貝經濟合作協定」生效以來，2022年貝里斯對台出口額增長幅度為2021年的317%，即324萬美元。在台灣很受歡迎、也是她個人喜愛的「Marie Sharp」辣椒醬就是個最好的例子。我方也已開始著手開發貝里斯海鮮產業市場，台貝兩國企業已於去年簽署合作意向書，同意進口價值2百萬美元的貝里斯龍蝦。我國政府正努力簡化流程，加速進口貝國海產，希望讓更多貝里斯美味登上台灣餐桌。

蔡總統也說，現在我國在貝國的咖啡與可可考察團也正在探尋合作機會。希望透過「台貝經濟合作協定」，兩國經濟將更緊密合作。